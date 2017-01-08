08 Январь, 2017


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Преимущества домов из бревен

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Преимущества домов из бревен

Каждый человек, которому предоставляется возможность построить собственный дом, рассматривает различные варианты при выборе материалов для этого строительства. Кто-то мечтает о кирпичном коттедже, кому-то больше по душе идея строительства домов из блоков, а кто-то выбирает вариант строительства стильного дома из гладко обтесанных и прочных бревен.

Если вы также решили приобрести уже готовый или построить по собственному проекту дом из бревен, то вы должны, в самую первую очередь, ознакомиться с основными качественными преимуществами такой постройки. Для начала необходимо заметить, что технология строительства домов из бревен существует уже далеко не одно тысячелетие, поэтому и пользуется особым спросом у современных застройщиков. Материал, из которого данные дома строятся, встречается нередко, ведь наша страна богата древесиной, а высокие качественные характеристики этого природного материала всем известны.

Проекты домов из бревна обычно выглядят типично, но, если вы хотите построить на своем участке дом по эксклюзивному проекту, то это не составит никакого особого труда. Дома из хорошей древесины всегда востребованы, ведь их экологичность находится на самом высоком уровне, дерево прекрасно пропускает воздух, поглощает излишнюю влагу, поэтому жить в таких домах особенно комфортно. Запах, кстати, также здесь играет немаловажное значение, так как он оздоровляет и освежает атмосферу в таком доме.

Приобретая дом из бревна, вы получаете великолепную возможность сэкономить на внутренней отделке. Вы явно не оставите в голом виде стены из кирпича, вам все равно придется обрабатывать их штукатуркой или другими покрытиями, в то время, как внешний вид бревен уже эстетичен и не требует дополнительной обработки.

Деревянные стены прекрасно удерживают тепло в доме зимой и с такой же легкостью создают эффект прохлады жарким летом. Если вы правильно будете использовать всевозможные пропитки, защищающие древесину от рассыхания, грызунов и насекомых, то ваш деревянный дом из бревен прослужит вам далеко не одно десятилетие, ведь в нем комфортно будут жить еще ваши дети и внуки.

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