Межевой план: что учесть?



Межевой план необходим в случаях, когда требуется определить границы участка или разделить его при купле, продаже, а также других операциях. Для составления такого плана требуется осуществить определенные инженерные и геодезические работы, которые позволят получить максимум информации об участке. Стандартный межевой план является документом, который скреплен печатью официального лица. Зачем вообще требуется межевание, и каким образом оно проводится, мы поговорим прямо сейчас.

Межевание – когда и зачем?

Сегодня межевание производится на добровольной основе, и только хозяин может дать согласие на его проведение либо выразить категорический отказ. Правда, стоит ли это делать? В некоторых случаях отказ от межевания может, наоборот, навредить.

Межевание требуется в следующих случаях:

раздел крупного участка на несколько мелких с последующей их регистрацией;

изменение границ;

уменьшение земельной площади, которая находится во владении, если планируется уточнить порядок вычисления аренды или налоговых платежей;

наличие напряженных отношений с соседями по вопросам разделения границ прилегающих территорий;

повышение спроса на земельный участок;

владение землей влияет на интересы третьих лиц;

продажа земельного участка и предварительное увеличение его рыночной стоимости.

Сегодня в стремлении сэкономить, многие задаются вопросом: «А стоит ли вообще платить за межевание? Может, без этого вполне можно обойтись?». На самом деле, эта процедура облегчает проведение многих сделок. Например, если землей владеют два человека, то им проще произвести раздел территорий и не остаться при этом обиженными и обделенными – все будет сделано по закону. Также не стоит забывать, что соседи по участку могут поступать непорядочно, предъявляя претензии на владение территориями, которые находятся рядом с их участками, но совсем им не принадлежат.

Очень полезен план такого типа при изучении планировки садовых хозяйств, потому что обычно информация, внесенная в генеральный план перед сооружением участка, и то, что получилось в итоге, очень отличается. И таким образом имеется возможность восстановить право владения на определенные садовые территории, которые по каким-либо причинам изначально не были включены в кадастр и не давали право пользования ими.

И, наконец, межевание позволяет продать землю с максимальной выгодой.

Многие сознательно отказываются от такой полезной процедуры, потому что думают, что для составления плана понадобятся подписи соседей, с собственностью которой граничит участок. Да, подписи чаще всего необходимы, но и это правило можно обойти. Если соседи неадекватны, конфликтны и без объяснения причин отказываются не только от заверки соответствующего акта, но и даже от обычного разговора, допускается второй вариант. Он предполагает, что информация о проведении работ в области межевания публикуется в газетном объявлении. В течение 1 месяца соседи обязаны отреагировать на такую публикацию. Если этого не происходит, подписи их необязательны, и без них план принимается.

Межевой план: как проходит подготовка?

Межевые работы не может производить непосредственно собственник земельного участка. С этой целью ему необходимо обратиться в специальную организацию. Если обращение производится к юридическому лицу, важно помнить о том, что в штате компании обязательно должны числиться, как минимум, два кадастровых инженера. Причем, уровень этих работников должен соответствовать установленным нормам. Так, у инженеров должны быть специальные сертификаты, которые станут подтверждением их квалификации. Кроме того, обязательной процедурой является заключение договора о проведении кадастрового межевания – только в этом случае процедуру можно считать законной. В самом договоре четко должен определяться период проведения работ, стоимость услуги и форма оплаты. Очень часто сложность рельефа, его конфигурация, расположение участка и срочность работы являются факторами, непосредственно влияющими на стоимость услуги по межеванию. Это также необходимо учитывать и обсуждать со специалистами заранее.

После получения документов инженер подготовит план межевания. Процедура в среднем проводится в течение 1 недели, но многое зависит от сложности вопроса. Не последнюю роль здесь играет предоставление максимально полной информации о земельном участке и его границе.

Также несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание. О них должен знать кадастровый инженер, но очень часто такие нюансы все равно упускаются из вида:

В текстовом варианте план должен быть оформлен, как минимум, в двух вариантах. Один из них передается заказчику. План подлежит прошивке и затем скрепляется печатью и подписью не в начале, а на обороте в самом конце. Титульный лист должен содержать информацию о дате окончательного редактирования плана. Если нужно внести изменения, то это необходимо делать разборчиво, заверяя подписью и проставляя печать. Нельзя использовать простой карандаш. Записи производятся только на русском языке. Используются только арабские цифры. План составляется на листах формата А4. Однако для чертежей допустимо использование бумаги большего размера. Используется сквозная нумерация. Пронумеровывать приложения не нужно. Если информации много, ее можно печатать на нескольких листах по порядку, обязательно указывая на каждой странице, к какому разделу относятся данные. Также допускается размещение текста на оборотах листов. На титульном листе обязательно указывается общее количество страниц.

И еще один небольшой нюанс. До 2005 года в стране отсутствовала единая система координат, что привело к появлению большого количества документов с кадастровыми ошибками. Многие опасаются этого факта, но на самом деле, это всего лишь ошибка в документе, исправление которой чаще всего не приводит к изменению земельной границы. Ошибки в кадастре изменяются в суде.

К слову, межевание является единственным и обязательным условием получения кадастрового паспорта, который позволит законодательно определить права на владение землей и при необходимости защитить их юридически грамотно.