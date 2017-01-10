«Объединение строителей Санкт-Петербурга» усиливает позиции в нацобъединении

Президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров назначен на должность Координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Санкт-Петербургу.

Такое решение было принято Президентом НОСТРОЙ Андреем Молчановым с целью усиления позиции Ассоциации в федеральных округах и городах федерального значения в период реформирования отраслевой системы саморегулирования после вступления в силу Федерального закона №372-ФЗ.

Авторитет Александра Вахмистрова, имеющего колоссальный опыт государственного управления, общественной деятельности и практического руководства ведущей строительной компанией России, позволит максимально эффективно представлять единую позицию Ассоциации в региональных органах государственной власти и местного самоуправления, среди профессионального строительного сообщества Санкт-Петербурга.

Александр Вахмистров в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга с 2000 по 2010 год отвечал за решение вопросов городского капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, дорожного строительства, архитектуры и градостроительства, земельной политики.

В 2010 году был избран в Совет Национального объединения строителей, а также заместителем председателя президиума Координационного совета по развитию саморегулирования в строительной отрасли при Полномочном представителе Президента РФ в СЗФО, в 2011 году был назначен на должность вице-президента НОСТРОЙ.

Александр Вахмистров является Почетным строителем России, Заслуженным строителем Российской Федерации, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Александра Невского», «Почета», «Дружбы».

Назначение Александра Вахмистрова на должность Координатора НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу не только является подтверждением доверия к руководству СРО А «Объединение строителей СПб», но и усиливает позиции партнерства в структуре нацобъединения, уже представленного в Совете Национального объединения строителей генеральным директором партнерства Алексеем Белоусовым.