10 Январь, 2017


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Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» начинает новый отбор бизнес-проектов предпринимателей

Дата:
Новости компаний
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К участию приглашаются предприниматели, чей бизнес нуждается в финансовых инвестициях и менторской поддержке.

КонференцияС 10 января начинается прием заявок на участие в отборе для получения возможности финансирования бизнес-проектов Инвестиционным фондом Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» в рамках Национальной предпринимательской премии «Бизнес успех», которая состоится на Всероссийском форуме «Территория бизнеса – территория жизни» 23 января 2017 года в Общественной палате Российской Федерации.

Отбор будет происходить по трем направлениям: «Франшиза», «Молодежный бизнес», а также наиболее приоритетное – «Производственные проекты».

Не рассматриваются проекты из IT-индустрии, научной сферы и инновации.

Чтобы стать участником отбора, необходимо до 15 января включительно оформить заявку на сайте

www.psbfund.ru Участнику будет выслана анкета для заполнения и шаблон презентации.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 777-10- 20 доп. 77790

Успейте презентовать свой проект перед комиссией фонда и сделать свой бизнес еще успешнее!

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