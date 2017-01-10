Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» начинает новый отбор бизнес-проектов предпринимателей

К участию приглашаются предприниматели, чей бизнес нуждается в финансовых инвестициях и менторской поддержке.

С 10 января начинается прием заявок на участие в отборе для получения возможности финансирования бизнес-проектов Инвестиционным фондом Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» в рамках Национальной предпринимательской премии «Бизнес успех», которая состоится на Всероссийском форуме «Территория бизнеса – территория жизни» 23 января 2017 года в Общественной палате Российской Федерации.

Отбор будет происходить по трем направлениям: «Франшиза», «Молодежный бизнес», а также наиболее приоритетное – «Производственные проекты».

Не рассматриваются проекты из IT-индустрии, научной сферы и инновации.

Чтобы стать участником отбора, необходимо до 15 января включительно оформить заявку на сайте

www.psbfund.ru Участнику будет выслана анкета для заполнения и шаблон презентации.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 777-10- 20 доп. 77790

Успейте презентовать свой проект перед комиссией фонда и сделать свой бизнес еще успешнее!