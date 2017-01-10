Применение винтовых компрессоров

Винтовые компрессоры представляют из себя технические устройства, обладающие сложнейшими конструкциями. Несмотря на то, что оборудование обладает существенным недостатком, который выражается в большой стоимости, многие предпочитают данные типы компрессоров. Это обусловлено их многочисленными преимуществами перед другим оборудованием.

Если вы решили приобрести винтовой компрессор , то вы можете сделать заказ в одном из интернет-магазинов. Следует иметь ввиду, что оборудование должно быть подобрано с учетом всех требований вашего комплекта аппаратуры. Предварительно сделайте анализ и убедитесь, что вам необходима именно данная разновидность оборудования.

Следует обратить внимание на такие преимущества винтовых компрессоров:

Это наиболее современная технология, которую можно выбрать из имеющихся на рынке агрегатов, позволяющих получать чистый сжатый воздух. Его изобретение произошло значительно позднее, чем был изобретен поршневой компрессор, поэтому в его конструкции использованы совершенно новые компоненты, а именно винтовые блоки. Эти блоки обладают повышенным качеством, производители гарантируют производственную эксплуатацию на протяжении двух лет. Для того, чтобы монтировать винтовые компрессоры, нет необходимости осуществлять сложнейший монтаж и отладку. Не потребуется делать дополнительные конструкции в виде фундамента и громоздких станин. Это связано с тем, что винтовые компрессоры обладают значительно меньшим шумом и производят минимум вибраций. Эти их особенные характеристики позволяют устанавливать данное оборудование непосредственно на рабочем месте, около производственных станков. Это оборудование намного надежнее других видов компрессоров, средний показатель отказов значительно меньше. Многие предпочитают именно эту разновидность из-за длительного периода эксплуатации, который составляет до 15- 20 лет. В процессе работы оборудование не требует каких-либо дополнительных вложений. Эксплуатация обходится значительно дешевле, чем если бы вы имели дело с другими типами аппаратуры.