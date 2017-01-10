ВТБ запустил социальный проект «Номинальный счет»

Продукт предназначен для зачисления алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иных денежных средств, выплачиваемых на содержание подопечного.

С 10 января банк ВТБ запускает социальный проект «Номинальный счет» для людей, находящихся под опекой (попечительством) и их законных представителей.

Банк осуществляет контроль за превышением остатков денежных средств на данном счете над максимальным размером страхового возмещения, а также информирует владельца, органы опеки и попечительства о сумме такого превышения. Все средства на счете расходуются на нужды подопечного, при этом согласие органов опеки на снятие денежных средств не требуется.

Номинальный счет можно открыть в любом розничном офисе банка ВТБ при предъявлении необходимых документов (документ удостоверяющий личность законного представителя, акт из органа опеки и попечительства о назначении). Договор номинального счета заключается на имя законного представителя без присутствия подопечного.