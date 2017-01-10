10 Январь, 2017


Актуальное
Главная
Новости компаний

ВТБ запустил социальный проект «Номинальный счет»

Дата:
Новости компаний
Оставить комментарий

Продукт предназначен для зачисления алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иных денежных средств, выплачиваемых на содержание подопечного.

С 10 января банк ВТБ запускает социальный проект «Номинальный счет» для людей, находящихся под опекой (попечительством) и их законных представителей.

Банк осуществляет контроль за превышением остатков денежных средств на данном счете над максимальным размером страхового возмещения, а также информирует владельца, органы опеки и попечительства о сумме такого превышения. Все средства на счете расходуются на нужды подопечного, при этом согласие органов опеки на снятие денежных средств не требуется.

Номинальный счет можно открыть в любом розничном офисе банка ВТБ при предъявлении необходимых документов (документ удостоверяющий личность законного представителя, акт из органа опеки и попечительства о назначении). Договор номинального счета заключается на имя законного представителя без присутствия подопечного.

Исследование микрорайона

Новости партнеров

Загрузка...
Теги:

Смотрите также

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X