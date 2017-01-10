Компьютерная колеровка лакокрасочных материалов



Палитра красок, которая доступна для всеобщего пользования, не всегда подходит под требования интерьера. Это в равной степени относится к внутреннему и внешнему дизайну зданий как общественного, так и жилого назначения. Колеровка — подходящий способ разнообразить существующие оттенки, делая их максимально соответствующими для того или иного интерьерного решения. Краску можно смешивать способом в непосредственной близости от ремонтируемого помещения, но существует более целесообразный метод — механизированная колеровка на основании расчетов компьютерной программы.

Преимущества смешивания с помощью специального оборудования очевидны. Это возможность воспроизвести оттенок в случаях повторного окрашивания части поверхности или ее полного обновления. Такого соответствия невозможно добиться ручной колеровкой, поскольку каждый грамм колера способен изменить тон, а в домашних условиях сложно работать с такой ювелирной точностью. Многие производители идут навстречу потребителю, организуя колеровку на базе собственного оборудования на заказ, поэтому проблем с выбором нужного цвета не возникает.

Особенно актуальна компьютерная колеровка краски для масштабных отделочных работ, где сложно рассчитать количество требуемых материалов на общую площадь обрабатываемой поверхности. Краску нужного оттенка всегда можно докупить без риска ошибиться в подборе. Возможно, что массовость оттенков, выполненных на автоматизированной системе колеровки, оставляет желать более широкого ассортимента, но чаще всего выбор заказчика останавливается на одном из двух сотен предлагаемых вариантов. Сложные тона, из трех и более основных цветов можно получить, смешивая краски самостоятельно.

Колерные материалы выпускаются в виде жидкостей, паст и порошков, спектр использования которых не ограничивается масляными и акриловыми красками, их успешно добавляют в грунтовочные смеси, лаки и эмали. При этом свойства ЛКМ не меняются, так как процентное содержание колеров в смеси ничтожно мало (в различных материалах их бывает о 5-15 %.) Этим объясняется их широкое использование для отделки фасадных частей зданий, где повышены требования к морозостойкости и к сопротивлению воздействия влаги. Доступные оттенки можно найти в каталогах, представленных проверенными отечественными и зарубежными производителями.