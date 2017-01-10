Преимущества натяжных потолков

Натяжным потолкам многие отдают предпочтение. Дело в том, что этот вид отделки потолка является одним из самых доступных, а также безопасных для человеческой жизни и окружающей среды. Хотелось бы обратить внимание на то, что натяжные потолки имеют очень много важных преимуществ.

Во-первых, это простой и очень быстрый монтаж. Но сначала специалистам необходимо определить площадь потолка, определиться с его внешним видом. Обратите внимание на то, что потолок может быть не только белого, но и другого цвета. Также заказчик по своему усмотрению может сделать потолок многоуровневым, глянцевым, матовым, фактурным, а также с фотопечатью. Если вы планируете установить в потолок встроенные светильники, то об этом необходимо сообщить мастерам сразу, чтобы они создали верный эскиз. После всех подготовительных работ, специалисты приедут к вам, и в течение дня установят натяжной потолок. Хотите установить натяжные потолки во всей квартире? Необходимо вызвать замерщика? Сделать это лучше тут , специалист быстро пребудет к вам и правильно проведет замеры. Срок изготовления потолков зависит от их сложности. Таким образом в течение дня во всей квартире будут новые, идеально ровные потолки.

Из преимуществ натяжного потолка следует отметить тот факт, что он удерживает воду. Это актуально для тех людей, которых соседи регулярно затапливают. Для того, чтобы слить воду, понадобится небольшое отверстие. Соседи часто затапливают ванну или санузел? В этих помещениях также актуальна установка натяжного потолка.

Если сравнивать натяжные потолки с другими (подвесными, из гипсокартона, окрашенными, подшивными и т. п.), то они идеально ровные, гладкие без каких-либо разводов, неровностей и трещин. Даже спустя время они выглядят идеально, ведь совершенно не выгорают под солнечными лучами.

Долговечность – это самый огромный плюс натяжных потолков. Если гипсокартоновый, покрашенный или побеленный потолки необходимо регулярно обновлять (делать косметический ремонт), то натяжные потолки будут служить продолжительное время и при этом выглядеть идеально. Такие потолки могут прослужить 25 и более лет.