Аренда квартиры: заключать ли договор?

К сожалению, не у всех есть возможность приобрести собственное жилье, именно поэтому единственным решением для них является аренда недвижимости. Хотелось бы обратить внимание на то, что арендовать квартиру можно непосредственно у ее владельца либо через риелторское агентство.

Независимо от того, на какой период и срок вы собираетесь арендовать жилье, необходимо обязательно составить договор. Многие собственники квартир специально не заключают договор о предоставлении жилья в аренду. Таким образом, они пытаются сэкономить на выплате налогов, тем самым, нарушая закон.

Юристы настоятельно рекомендуют обязательно составлять договор, если вы собираетесь арендовать жилье. Это необходимо не только для арендующего, но также и для собственника недвижимости. Дело в том, что аренда недвижимости имеет свои достоинства и недостатки, на сайте webmlmsecret.com об этом можно узнать более подробно.

Что же необходимо обязательно включить в договор? В самую первую очередь, в договоре необходимо указать паспортные данные, прописку и контактные данные двух сторон. Эта информация может понадобиться в любое время. Затем необходимо указать срок аренды, так как зачастую договора составляют на один календарный год, а потом их пролонгируют (если у сторон нет никаких претензий друг к другу). В договоре необходимо указать сумму арендной платы, а также число, до которого арендующие должны заплатить собственнику квартиры аренду. Что касается оплаты коммунальных услуг, то собственник жилья может оплачивать их самостоятельно либо возложить эту ответственность на арендующих. Если владелец самостоятельно будет оплачивать коммунальные, то в договоре стоит указать дату, когда он будет приходить и снимать показания счетчиков. В ином случае он может проверять оплату счетов.

Договор составляется в двух экземплярах, для обеих сторон. Обратите внимание на то, что он имеет юридическую силу только в том случае, если был нотариально заверен нотариусом. Риелторы также имеют право заверять договора аренды недвижимости. К договору стоит также составить акт приема-передачи имущества, которое находится в квартире.