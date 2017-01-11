Как получить кадастровый план

Кадастровый учет представляет собой последовательность действий, которые проводятся специальным органом, занимающимся внесением данных о той или иной недвижимости в государственный реестр. Именно на основании этих данных и выдается так называемый кадастровый план на земельный участок. [#preview]

Сегодня получить кадастровый план можно при помощи специальных компаний. Существует немало фирм, для которых проведение кадастровых работ является основным видом деятельности.

Кадастровый план земельного участка является основным пунктом учета. На нем размещаются границы того или иного земельного участка. Состоит кадастровый план из нескольких разделов. Один из разделов предназначен для того, чтобы в нем были указаны общие сведения по определенному земельному участку. Там указывается регистрационный номер, местоположение участка, информация о правах на участок и его площадь. Помимо этого, кадастровый план имеет и графическую информацию, которая представлена в виде схемы участка.

Для того, чтобы получить кадастровый план, вам придется поставить свой участок на кадастровый учет. Для этого вам придется собрать перечень документов. К ним можно отнести письменное заявление, которое должно быть заверено подписью заявителя. Также для этого вам понадобится квитанция, которая будет подтверждать проведение оплаты госпошлины. Еще вы должны будете получить разрешение земельного спора. Только после этого вы сможете поставить свою территорию на кадастровый учет.

Теперь вы можете задуматься над получением кадастрового плана. Для этого вам придется отправиться в так называемую кадастровую палату. Это необходимо сделать для того, чтобы предоставить туда информацию по вашему земельному участку. Также в кадастровой палате вам нужно будет подать специальную заявку, чтобы все данные были внесены в документы, связанные с земельным кадастром. При оформлении этой заявки следует обратить свое внимание на способ доставки. Стоит отметить, что доставка документов является платной. Только после выполнения всех этих действий вам выдадут кадастровый план.