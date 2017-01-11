«Энергоэффективность. XXI век” пройдет в столице весной

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет с 28 февраля по 1 марта 2017 в Москве.

С 28 февраля по 1 марта 2017 года в Москве в рамках деловой программы выставки «Мир Климата» пройдет XII Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».

Как показывает практика направления энерго- и ресурсосбережения, повышения энергоэффективности и сохранения экологии выходят на передовые позиции внутренней политики России. Об этом говорит и факт утверждения Правительством РФ в сентябре 2016 года «дорожной карты» по энергоэффективности, дополнившей принятый в 2009 году закон «Об энергосбережении».

Исполнение требований «дорожной карты» уже началось министерствами и ведомствами, но как мы знаем, мало принять закон, важно отработать его правоприменительную, нормативно-техническую и методическую базу. Именно эти и ряд других актуальных вопросов из спектра задач по энергосбережению, повышению энергоэффективности и сохранению экологии решают участники конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий».

Предстоящий форум во многом продолжит дискуссии, начатые в рамках конгресса, состоявшегося в ноябре 2016 года в Санкт-Петербурге и установившего очередной рекорд посещаемости форума – более 600 участников.

Организаторы меропрития уверены, что профессиональное сообщество – участники выставки «Мир Климата», представители властных и административных структур, бизнес-сообщества, финансовых и страховых компаний, национальных объединений и общественных организаций собравшись вновь за круглым столом конгрессных дискуссий наметят очередные векторы развития нашей страны по пути ресурсосбережения, внесут свой вклад в разработку нормативной и правовой баз, регулирующих данное направление и дадут толчок к развитию новых энергоэффективных технологий и материалов.

Организаторами конгресса выступают Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, АС«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и НО «АПИК».

Информационную открытость события поддерживают ведущие отраслевые СМИ, а также постоянные медиа-партнеры форума – журналы «Инженерные системы» и «Мир климата». Подробная информация о конгрессе, деловая программа и новостная информация постоянно обновляются и освещаются на официальном сайте мероприятия.

Все решения, принимаемые на конгрессе, заносятся в резолюцию, которая направляется в отраслевые комитеты органов законодательной и исполнительной власти.