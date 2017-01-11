Как правильно выбрать паркетную доску

Паркет является одним из наиболее востребованных на сегодняшнее время типов напольного покрытия. Обеспечивает эстетичный вид полу, который является одной из самых масштабных поверхностей помещения. Помимо привлекательного внешнего вида, паркет экологичен, реализуется в широком ассортименте, что иногда делает покупательский выбор сложным.

Если вы хотите приобрести качественный паркет то вы можете попробовать подобрать подходящий вариант в одном из специализированных наземных магазинов. Однако, не во всех случаях данное решение может быть лучшим, так как широкий ассортимент изделий подобного вида предлагают интернет-магазины. Если вы хотите подобрать какой-либо оригинальный вид паркета, то лучше всего смотреть именно на сайтах магазинов онлайн.

К выбору паркета следует подходить основательно, поэтому прежде чем вы отправитесь в магазин, вы должны будете изучить свойства изделий от различных производителей. С виду отличить изделия разных брендов очень сложно, покупателю потребуются достаточно глубокие знания особенностей поведения того или иного вида древесины.

Многие совершают системную ошибку при выборе паркета, они не достаточно требовательно подходят к подбору дизайна. В результате вложенные деньги оборачиваются во вред. Вместо ожидаемого сдержанного классического стиля, который так часто ассоциируется с данным покрытием, покупатель приобретет для своего помещения покрытие, которое просто не вписывается в интерьер. Чтобы избежать этой ошибки, необходимо при выборе учитывать тон и вид материала, который был использован для плинтусов, мебели и остальных деталей вашего помещения. Для того, чтобы обезопасить себя от излишней перегруженности интерьера отдельными элементами, рисунками, вы должны не только учесть и подобрать подходящий тон покрытия, но и постараться выбрать более нейтральный вариант. Для этого наилучшим образом подойдут изделия из тонированной доски.

Помимо цвета нужно будет выбрать марку паркета, это определяют возможности бюджета.