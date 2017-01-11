Как правильно выбирать ДСП для дома

Многие люди, которые занимаются изготовлением мебели, сталкиваются с проблемой выбора материала. Сегодня существует огромное количество материала, который может использоваться во время изготовления мебели. Стоит отметить, что чаще всего для этого используется материал под названием ДСП.

ДСП состоит из древесных отходов, которые склеены между собой при помощи специальных формальдегидных смол. При помощи такой склейки вы сможете придать изделию прочности. Сегодня в интернете можно найти немало информации о данном материале. Например, вы можете посетить сайт moi-8sotok.ru и ознакомиться здесь с информацией о ДСП и не только.

Во время выбора следует обратить свое внимание на класс эмиссии. ДСП подразделяется на несколько классов. Наиболее экологической является плита, которая относится к классу Е1. В ее состав входит формальдегид, который содержится в приемлемом количестве. Поэтому рекомендуется покупать именно такой материал.

Не рекомендуется покупать ДСП с высокой степенью токсичности. Проверить уровень токсичности достаточно легко. Сделать это можно при помощи своего обоняния. Поэтому во время выбора стоит понюхать ДСП. При этом сделать это нужно на расстоянии в один метр. Если вы заметите, что от материала исходит химический, а не древесный запах, то лучше отказаться от такой покупки.

Стоит отметить, что существуют различные виды ДСП. Например, вы можете приобрести себе ЛДСП. Данный материал практически никак не отличается от обычного. Единственным отличием является то, что этот материал покрывается специальной ламинирующей пленкой. Она состоит из специальной бумаги, которая имеет меламиновую пропитку. Именно поэтому данный материал может использоваться даже в помещениях с повышенной влажностью.

Помимо этого, существует еще и несколько сортов ДСП. Рекомендуется покупать первый сорт материала. Он довольно качественный, так как имеет ровную поверхность и однородную структуру. Существует еще и второй сорт. Однако у него могут иметься небольшие царапины, трещины и сколы. По своим техническим характеристикам он не отличается от первого.