Как можно разделить земельный участок

Существует немало различных причин, когда необходимо заняться разделом земельного участка. Чаще всего это приходится делать в тех случаях, когда нужно подарить, обменять или продать не весь земельный участок, а только определенную его часть. Для того, чтобы правильно разделить участок, необходимо заранее подготовиться.

Сегодня можно найти довольно много компаний, которые помогут вам с разделением земельного участка. Если вас заинтересовало межевание земельного участка оренбург является подходящим городом для поиска подобных компаний.

Перед тем, как приступать к разделу участка, необходимо убедиться в том, что он был ранее зарегистрирован в так называемом земельном кадастре. Также нужно убедиться в том, что право собственности тоже является зарегистрированным. Без этих регистраций вы просто не сможете приступить к разделу земли.

После этого вам придется заняться поиском специальной землеустроительной организации, которая поможет вам изготовить техническую документацию. Очень важно заключить договор с такой компанией. Однако перед этим рекомендуется договориться о сроках и стоимости проводимых работ. Во время заключения договора следует обратить внимание на срок проведения работ. Дело в том, что он не должен быть больше шести месяцев.

Только после составления технической документации вы можете обращаться к кадастровому регистратору. Это необходимо сделать для того, чтобы подтвердить разработанную документацию. Для этого вам понадобятся такие документы, как копия удостоверение личности, документ о присвоении налогового номера, документ о полной оплате услуг государственной документации.

Ваше заявления будет рассматриваться в течении двух недель. Если все ваши документы пройдут проверку, то ваши земельные участки будут без проблем зарегистрированы в земельном кадастре. Также вам выдадут документы, в которых будут указаны кадастровые номера всех ваших земельных участков. При этом старый кадастровый номер земельного участка отменяется.

На данном этапе раздел земельного участка можно считать полностью завершенным.