Что нужно для того, чтобы вступить в СРО?

Каждой организации, которая предоставляет услуги в сфере строительства, энергоаудита, проектирования, а также инженерных взысканий необходимо вступить в СРО. Хотелось бы обратить внимание на то, что компании без этого допуска не имеют право предоставлять услуги по строительству. Соответственно, количество хорошо оплачиваемых заказов стремительно уменьшается.

Что же необходимо для того, чтобы предприятие вступило в СРО? Обратите внимание на то, что СРО (саморегулируемая организация) существуют в разных регионах. Собственнику строительного предприятия стоит выбрать именно ту, которая пользуется спросом у многих предприятий и заказчиков. Затем необходимо написать заявление о вступлении в нее и внести вступительный взнос. Он совершенно разный в каждой организации и зависит от количества членов, тренингов и обучающих курсов и т.п.

Чаще всего предприятия вступают в строительные сро строительство приносит намного большую прибыль, особенно, если у предприятия есть все разрешающие документы (лицензия, сертификаты у каждого специалиста.

Помимо одноразового взноса, все члены СРО должны выплачивать членские и целевые взносы. Организация же обязуется проводит обучение с последующей аттестацией сотрудников. Это огромное достоинство саморегулируемых организаций, их руководители делают все для того, чтобы строители были квалифицированными специалистами.

Ранее строительная сфера вынуждена была проходить регулярное государственное лицензирование, особенно, перед открытием строительного предприятия. Это требовало очень много денежных средств и времени. Теперь же бизнесмену, который только начинает развивать свой строительный бизнес не требуется государственная лицензия. Необходимо организовать бизнес, зарегистрировать его в налоговой службе, пригласить на работу сотрудников. Следующий шаг – вступление в СРО. После прохождения аттестации всех работников, предприятие получает допуск СРО к строительству. Этот документ открывает перед бизнесменом двери к прибыли, ведь строители допускаются к работам с повышенной опасностью.