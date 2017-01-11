Особенности борфрез и их применение

Борфрезы сегодня применяются в самых разных отраслях. Эти инструменты можно встретить в ювелирной деятельности, в салонах красоты, где их применяют в маникюре и педикюре, все встречались с ними в кабинетах стоматологов, но также борфрезы активно используют для обработки различных металлических поверхностей и деталей.

Обычно борфреза представляет собой металлический штифт со специальной головкой из твердого сплава.

Борфрезы или шарошки на промышленных предприятиях используются для зачистки сварных швов или обработки пресс-форм. С их помощью можно обрабатывать изделия из таких материалов, как нержавейка, стекло, различные виды пластика, титановые сплавы, алюминий, чугун, графит и др. Сегодня приобрести шарошки для дрели можно через интернет. Существуют сайты, на которых представлен широкий выбор подобного металлорежущего инструмента. На таком сайте можно найти шарошки практически любой конфигурации и назначения. Отдельно стоит отметить, что приобретая борфрезы в таком магазине, вы имеет возможность неплохо сэкономить, а для постоянных клиентов или оптовых покупателей там всегда есть возможность получить отличную .

В зависимости от вида обрабатываемого материала используются различные конфигурации шарошок. Для цветных металлов применяются специальные фрезы с твердосплавной головкой. Их головка позволяет снимать лишний материал с поверхности и при этом не происходит налипание металла. Для работы с относительно мягким металлом принято использовать фрезы с укрупнённой заточкой. Увеличенный профиль зубьев позволяет быстро снимать необходимый слой металла.

Для обработки закаленного металла применяются борфрезы, у которых головка имеет алмазную заточку. Эти фрезы отличаются повышенной износостойкостью и в основном используются с различными твёрдыми материалами. Чаще всего такие фрезы имеют специальное многослойное покрытие, которые предназначено именно для продления срока службы инструмента. Их можно использовать для работы с нержавейкой или металлокерамикой. Но соблюдение правил эксплуатации также играет важную роль.