На чем заработать опытному технику.

Слово “техник” обладает множеством смыслов, но касается оно, прежде всего, человека, отлично разбирающегося в машинах и механизмах. Нередко такой знаток является еще и водителем какой-нибудь техники, как на территории завода или фабрики, так и где-нибудь на стройке. Техник сможет и управлять техническим средством, и чинить свою огромную “игрушку”.

Важно то, что профессия водителя экскаватра или подобных машин никогда не исчезнет с лица Земли, ибо строительством крупных объектов будет всегда, при любых условиях. Это значит, что не стоит опускать руки, если нет пока работы. Умея ремонтировать трактор, водитель быстро и эффективно научится крутить рычаги и в экскаваторе и на подъемном кране. Чтобы не ошибиться в выборе строительной техники, как рабочем инструменте и виде заработка, стоит узнать, какие вообще машины существуют в мире возводимых зданий.

Любая строительная техника делится на категории. Это может быть малогабаритная или мелкая техника типа погрузчика с вилами, переносящего от силы полтонны грузов за раз. Либо это может быть землеройный гигант на карьере размером с торговый центр, относящийся к крупнейшим механизмам с несколькими операторами на борту.

В целом, строительные системы образуют такие группы: бульдозеры, работающие с поверхностными массами; экскаваторы, выполняющие работу ниже уровня земли (изменяющие ландшафт земли на глубину примерно до десяти-двадцати метров); самосвалы, перевозящие материал в крупных объемах; крановые механизмы, переносящие грузы на небольшие расстояния (где не справится экскаватор и не подъедет самосвал); и еще некоторые более редкие типы технических единиц (например, катки).

Вышеописанная техника имеет свои минусы и плюсы. Допустим, крановщик не должен бояться высоты, иначе он будет нервничать. И совершит ошибку, что крайне опасно, если речь идет о кране, где грузы весят тонны и поднимаются на большие высоты. С другой стороны, работа на подъемном кране очень интересна и ответственна. Скучно управленцу данного механизма точно не будет, но такой деятельности придется учиться в спец.школе.