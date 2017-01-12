Почему стоит выбрать деревянную лестницу

Частные дома, имеющие два и более этажей, а также многоуровневые квартиры требуют наличия лестничного сооружения. Деревянная лестница является одной из самых популярных, благодаря неоспоримым преимуществам по сравнению с конструкциями, изготовленными из других материалов. И даже если вы уже точно решили, что межэтажное соединение в вашем доме будет выполнено именно из дерева, необходимо грамотно выбрать породу и определиться с типом конструкции.

Преимущества деревянной лестницы

Внешний вид деревянных конструкций всегда является более привлекательным в сравнении с прочими материалами. Натуральная древесина дарит особое тепло, имеет уникальную способность создавать уютный микроклимат, что недоступно ни металлу, ни камню. Использование различных методов визуальной обработки (тонировка, лакирование) позволяет легко покрасить изделие в любой цвет, сохранив текстуру.

Древесина великолепно обрабатывается, по ней можно выполнить красивую резьбу. Благодаря этому деревянная лестница может стать эксклюзивной, поскольку практически ничего не ограничивает полет дизайнерской мысли.

Дерево имеет относительно небольшой вес по сравнению с металлом и бетоном, что дает возможность значительно снизить нагрузку на несущие конструкции и напольное покрытие. Установка деревянной лестницы обычно выполняется без использования специальной техники и, как правило, производится в помещениях с готовой отделкой. Все это, безусловно, положительно влияет на стоимость работ по монтажу и удобство.

Виды пород

Деревянные лестницы преимущественно изготавливают из нескольких основных пород: сосны, бука, лиственницы, ясеня и дуба.

Если говорить о конструкциях эконом-класса, то это изделия из сосны. Древесину отличает относительная мягкость и хорошая податливость к механической обработке в связи с ее невысокой плотностью.

Межэтажные соединения из бука являются одними из самых востребованных, поскольку данная древесина имеет большую вариативность по цветовой гамме. Конструкции из этой породы обладают высокой прочностью и надежностью, отличаются замечательной устойчивостью к влажности и упругостью.

Деревянные лестницы из лиственницы имеют красивый узор поверхностного рисунка и высокую стойкость во время всего срока эксплуатации. Древесину отличает отменная твердость, высокая упругость и долговечность. Благодаря уникальному химическому составу, сооружения из лиственницы со временем становятся только прочнее.

Конструкции из ясеня отличаются высокими физическими, механическими и эксплуатационными свойствами, а также невероятно красивы. Сооружения из дуба — образец прочности и износоустойчивости. Более подробно узнать, из каких еще пород изготавливаются деревянные лестницы, можно на сайте производителя межэтажных конструкций. На таких ресурсах обычно много полезной информации по данному виду изделий.

Как правильно подобрать деревянную лестницу

Выбор лестничного сооружения зависит от многих факторов, главным из которых является величина свободного пространства в помещении. Если данный параметр достаточно большой, остановить свой выбор стоит на маршевой деревянной лестнице. Для экономии пространства можно установить конструкцию с поворотной площадкой.

Если же помещение небольшое, стоит отдать предпочтение винтовому лестничному соединению. Деревянные лестницы этого типа имеют привлекательный внешний вид и занимают немного места. Их можно установить практически в любом месте дома, поскольку для их монтажа не нужна несущая стена. Роль опоры выполняет массивный стержень. Винтовые конструкции очень стильные, поэтому их можно гармонично вписать в любой интерьер.