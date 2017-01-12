Бензобур: различные виды современного оборудования

Бензобур или мотобур – незаменимый специальный инструмент в условиях ограниченных масштабов бурения. Данный вид оборудования будет актуален и в частном строительстве, и в масштабном промышленном.

С его помощью могут быть проведены работы по установке свай, подготовке фундамента, а также получится вырыть яму для столба, канаву или колодец. Также не обойтись без него и в исследовательских работах. Незаменим он и для любителей зимней рыбалки, когда необходимо пробурить лунку в толще льда.

По своей конструкции устройство представляет собой инструмент с рабочим элементом в виде винта. Оснащен данный агрегат бензиновым двигателем, с помощью которого и запускается в работу винт.

Однако прежде чем купить бензобур, необходимо знать его отличительные характеристики и предназначение, так как моделей и видов данного инструмента существует достаточно много.

Подобные приспособления бывают как профессиональные, которые преимущественно применяют на промышленных строительных площадках, так и садовые, используемые в домашних, частных условиях.

В отдельный вид стоит выделить бензобуры для льда, так как они отличаются своей качественной особенностью, а именно расположением фрез винта. Кроме того, данный вариант гораздо острей остальных. Так что купить бензобур такого типа выгодно.

Кроме того, стоит отметить, что при выборе такого оборудования особое внимание необходимо обращать на мощность двигателя.

Так, например, мотобуры с менее мощным двигателем предназначены для начального уровня работ, т.е. для действий с рыхлой, нетвердой почвой или же на грунте, где предварительно была проведена культивация.

Модели с более мощным двигателем являются агрегатами среднего уровня, и их уже можно использовать в глиняной почве, а также в сухой, не подвергавшейся предварительной обработке.

Самыми мощными являются профессиональные бензобуры. Они способны пробурить землю, по твердости сравнимую с бетоном. Такое устройство имеет достаточно большой вес, бур особой формы, и работу на нем осуществляют минимум два человека.

Отметим, что к профессиональному оборудованию не относят бензобуры для льда, так как его можно бурить и с помощью техники с минимальной мощностью двигателя. В этом случае главным является специальный бур или шнек.

Также нужно сказать, что существуют и универсальные модели. Они имеют двигатель с такой мощностью, которая позволяет использовать разные сменные шнеки. Это дает возможность более комплексно использовать мотобур посредством приобретения дополнительных комплектующих.