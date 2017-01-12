12 Январь, 2017


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С чего начать строительство дома?

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строительство

Многим кажется, что подготовка к возведению загородного дома ограничивается созданием проекта, составлением плана строительных работ и, конечно же, закупкой всего, что понадобится во время строительства. Однако эти работы начинаются предпроектным изучением площадки для строительства и включают в себя значительно больше разнообразных работ.

Все начинается с рассмотрения участка, на котором будет возводится дом. Не только личные предпочтения будущего владельца дома определяют его конфигурацию и проектные особенности, но даже особенности почвы и территории. Кроме того, стоит рассмотреть возможность подведения коммуникаций к дому, так как водоотвод и электроснабжение очень важны для современного жилого дома.

Начать работы рекомендуется с проведения геодезических исследований и таких работ, как разбивочные работы в ЮФО, которые помогут разобраться с тем, какой фундамент будет уместен и позволит правильно разграничить как сам участок, так и наметит границы планируемого дома. Это будет необходимо во время формирования плана подведения коммуникаций и, конечно, создания всего архитектурного комплекса. Ведь, помимо дома, на участке могут возводиться бытовые сооружения, баня, гараж и другие постройки, для которых нужно выделить место.

Следующий этап – это определение стиля дома. Обычно он определяется в том числе и окружающей средой, природой и даже климатической зоной, в которой ведется строительство. Проект и стиль зависит и от количества людей, которые будут одновременно проживать в доме. От выбранного стиля будет зависеть выбор материала для стройки.

Выбор материала и рассмотрение альтернатив, определение времени строительства – это следующая веха подготовительных работ. В это время можно подумать еще и о том, какого подрядчика нанимать для строительства, а также о выборе строительной бригады. Иногда люди берутся за стройку самостоятельно, и тут тоже следует поразмыслить о том, со всеми ли работами вы справитесь своими силами, будет ли нужна спецтехника. Когда предварительные работы проведены и план сформирован, можно приступать к стройке.

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