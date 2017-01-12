Как выбрать качественный кабель

С выбором кабеля приходится сталкиваться многим людям. Стоит отметить, что выбрать качественный кабель не так уж и просто. Ведь сегодня можно найти очень много различных видов кабелей. Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий кабель, необходимо ознакомиться с некоторыми рекомендациями по выбору.

Продажей кабелей занимается довольно много компаний. Для того, чтобы купить кабель у одной из таких компаний, вы можете посетить ее официальный сайт. Например, вы можете посетить ресурс slc-com.ru и выбрать там наиболее подходящий кабель.

Для того, чтобы выбрать кабель, вам придется рассчитать кабельное сечение. Стоит отметить, что сделать это не так уж и просто. Для этого вам понадобятся специальные кабельные таблицы. С их помощью вы сможете узнать жилы, которые подходят для определенных нагрузок. Также существует специальная формула, которая может значительно упростить расчет сечения кабеля. Данная формула заключается в том, что при помощи кабеля с сечением в один квадратный миллиметр можно без проблем пропустить ток мощностью около 2 кВт. Этот расчет отлично подходит для небольших сечений кабеля. Для более серьезных значений необходимо пользоваться специальными таблицами.

Существуют жесткие и гибкие кабеля. Поэтому необходимо определиться с тем, какой именно кабель вам нужен. Гибкий кабель состоит из огромного количества жил. Если же говорить о жестком кабеле, то он состоит всего из одной жилы. В эксплуатации таких кабелей нет никаких отличий. Отличия имеются только в их монтаже. Например, для освещения рекомендуется применять только гибкий кабель. Ведь именно он сможет обеспечить надежность и удобный монтаж.

Очень важно, чтобы вы умели самостоятельно определять качество кабеля. Стоит сказать, что сделать это довольно просто. Вам придется несколько раз согнуть и выпрямить кабель. Если кабель будет качественным, то он будет без проблем сгибаться. Также нужно внимательно осмотреть металл кабеля. На нем не должно находиться никаких пятен или потемнений. Их присутствие говорит о том, что во время производства применялись неэлектротехнические металлы.