Типичные неисправности пластиковых окон

Пластиковые окна радуют множеством плюсов. Однако они также могут ломаться и из-за этого не выполнять своих главных функций. Годы практики показали, что поломки или неисправности металлопластиковых окон бывают очень разными.

Очень распространенная проблема – это потеря герметичности. В итоге, из отдельных участков окна начинает дуть холодным воздухом, а также слышны посторонние звуки.

Эту неприятность может вызвать слишком малое число точек запирания. Из-за этого запирающие механизмы не способны прижать створку к раме достаточно прочно и поэтому в некоторых местах между обоими элементами появляются очень малые щели. Чтобы устранить их, нужно провести установку дополнительных комплектов фурнитуры на тех местах, которые продуваются.

Часто хозяева ощущают, как холодный воздух поступает через один из монтажных швов. В такой ситуации надо найти щели в швах и заполнить их пеной монтажной.

Иногда чувствуется, как холодный воздух поступает из мест, находящихся под нижними петлями. Такая проблема – это следствие плохой установки этих конструктивных элементов, что приводит к неплотному прилеганию створки к раме в месте петель и ниже них. Сложность ликвидируют путем переустановки размещенных внизу петель. Иногда нужно их полностью менять. С обоими процессами прекрасно справляются специалисты компании, которая владеет сайтом http://ремонт-окон.сайт и предлагает большой спектр услуг по обслуживанию различных окон, а также их ремонту.

Также холодный воздух может поступать через щель, которая образовалась между подоконником и окном. Эта щель возникает в результате того, что работники неправильно ее обработали или плохо установили подоконник. Мог отслоиться старый герметик. В первом случае необходимо ликвидировать причину, используя «жидкий пластик». Он способен заплыть в любую пустоту и не желтеть в течение длительного времени.

Довольно часто хозяева сталкиваются с проблемой, которая связана с плохим закрыванием створки, или вообще невозможностью ее закрывания. Как правило, это возникает из-за поломки фурнитуры и петель, а также ослабления болтов.