Премия Best Office Awards 2017 — прием проектов продолжается!

Участие в Премии каждый год принимают около 100 компаний.

Премия Best Office Awards, организованная информационным порталом OfficeNext, проводится с 2010 года и является главной российской профессиональной наградой в области дизайна корпоративных интерьеров. Ежегодно ей отмечаются знаковые офисные проекты, а призы получают не только архитекторы, но и заказчики офисов. Cреди номинантов и победитeлей Премии компании Microsoft, Unilever, Sap, Google, Pernod Ricard, JTI, YE, ВТБ, JLL, PWC, Яндекс и многие другие. Архитектурные бюро – UNK Project, ОФИСПРОЕКТ, Nefa Architects, OFFCON, Vox Architects, ABD Architects и многие другие.

В 2017 году на Премию принимаются проекты интерьеров офисов, атриумов и входных зон бизнес-центров, коворкингов и других общественно-деловых пространств, реализованные в период с 1 декабря 2015 г. по 1 марта 2017 г. Проекты оцениваются по номинациям, которые отмечают качество дизайна и строительства, эффективность бизнес-процессов, комфорт сотрудников компании. Это номинации «Организация пространства», «Светодизайн», «Качество строительства», «Комфортная среда» и другие. В этом году были добавлены новые номинации «Среда и инфраструктура бизнес-центов и деловых кварталов», «Реновация офиса», «Третье место», «Гибкий офис».

Жюри премии составлено по междисциплинарному принципу, в него входят представители ведущих архитектурных бюро, девелоперы, строители, инженеры, консультанты коммерческой недвижимости, а также административные и управляющие директоры – представители компаний заказчиков.

Для участия в премии необходимо предоставить:

– фотографии основных зон, а также план в формате pdf

– информацию об исполнителях проекта

– пояснительный текст об особенностях проекта

– комментарии представителей заказчика и архитектурного бюро

Dead–line приема проектов – 1 марта 2017 года. Торжественная церемония награждения победителей премии состоится 1 июня на площадке Даниловский Event Hall.

Подробную информацию о требованиях к подаче проектов на премию можно получить здесь.