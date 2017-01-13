13 Январь, 2017


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Насосное оснащение от ведущего трейдера АлльРус

Дата:
Новости компаний
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Насосное оснащение от группы АлльРус производится исключительно на заводах ведущих компаний. На сегодняшний день насосы поставляются по РФ и странам СНГ. Компания согласно договорам с изготовителями из Нидерладнов, Штатов, Германии, Австрии стала поставщиком эксклюзивного характера.

Насосы

Профессиональное оборудование, насосы используются и в нефтяной, и газовой сферах, для транспортировки, переработки сырых продуктов нефти, газа. Справляются с продуктами, находящимися под воздействием высокого давления. В каталоге присутствует подборка агрегатов для вспомогательного использования.

АлльРус не просто предлагает высококачественное оснащение, но постоянно пополняет и обновляет ассортимент. К примеру, сегодня можно выбрать и заказать оснащение от штатовского производителя TRUFLO. Этот изготовитель занимается производством насосов центробежного типа API610-стандарта. От этого же завода пользуется популярностью оборудование API685. Они снабжены муфтой магнитной.

Востребованы и насосы от Freylit из Австрии. Некоторые агрегаты употребляются для раздела нефти с водой. В ассортименте есть установки, используемые для восстановления промывочных вод. В определенных отраслях закупаются маслоотделители, устраняющие разлив нефтепродуктов.

АлльРус предлагает продукцию от австрийского SONNEK. Используется в газовой сфере, нефтяной, в химии. Продукция относится к инновационным разработкам, которые работают без малейшего сбоя. Причем компания предлагает модульные решения.

АлььРус гарантируют своевременное выполнение заказа, доставку, а также высокое качество от производителя.

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