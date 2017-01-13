13 Январь, 2017


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Как выбрать пенопласт для утепления

Дата:
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Как выбрать пенопласт для утепленияУтеплением жилых домов занимается множество их владельцев. Стоит отметить, что для этого многие из них используют такой материал, как пенопласт. В таком выборе нет ничего странного. Дело в том, что данный материал обладает неплохими характеристиками и стоит довольно дешево. Также его можно без проблем установить самостоятельно. Для того чтобы выбрать пенопласт, необходимо ознакомиться с некоторыми рекомендациями.

Вы можете купить такой материал не только в обычных магазинах, но и в интернете. Немалое количество сайтов занимается его продажей. Например, вы можете посетить сайт http://evtek.com.ua/penoplast.html и найти здесь довольно качественный пенопласт.

Для того чтобы выбрать пенопласт, вам пригодятся технические знания. Ведь нередко бывают случаи, когда в строительном магазине отсутствует менеджер, и приходится выбирать все самостоятельно. Во время отбора следует обратить внимание на маркировку материала. Довольно часто можно встретить материал с маркировкой ПСБ-С. Она говорит о том, что в пенопласте содержится антипирен.

Также на выбор может повлиять и плотность пенопласта. Стоит отметить, что именно плотность является наиболее важным параметром, на который следует обратить свое внимание. Если вы выберите недостаточно плотный материал, то вы можете столкнуться с проблемой, когда зимой стены начнут сильно промерзать. Существует несколько моделей, которые отличаются своей плотностью. Для того чтобы хорошо утеплить свой дом, рекомендуется покупать модель с плотностью 25. Именно этот выбор является наиболее рациональным. Ведь соотношение качества и цены самое приемлемое. Если вы планируете утеплить стены магазина, киоска или же складского помещения, то для этого отлично подойдет пенопласт с плотностью 15.

Рекомендуется покупать только сертифицированное изделие. Только такой вариант позволит вам избежать огромного количества проблем. Также стоит покупать все материалы только одного производителя. Дело в том, что изделия от различных производителей могут серьезно отличаться не только своими характеристиками, но и внешним видом.

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