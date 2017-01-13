Выбор фасадной сетки



Несмотря на основное предназначение фасадной сетки — защиты от падения мусора или опасных инструментов на строительном объекте, существует еще несколько областей применения данного изделия. В зависимости от того, какую функцию она исполняет и при каких работах используется, отличаются и рекомендации, которые стоит учесть при выборе материала.

Критерии выбора в зависимости от области применения

В первую очередь, защитная сетка используется для повышения безопасности проведения строительных или ремонтных работ. Монтаж изделия для строительных лесов осуществляется также в целях защиты объекта не только от различных атмосферных осадков, но и от попадания прямых солнечных лучей. Стоит отметить и декоративную функцию материала, который скрывает здание в процессе строительства. В данном случае рекомендуется выбирать сетку, обладающую плотностью 35, 40 и 55 грамм на метр квадратный. Изделия, имеющие плетение волокон с подобной плотностью, имеют небольшую стоимость, и отлично выполняют основные функции.

Несмотря на то, что защитная сетка с плотностью до 55 г/кв. м может применяться и для отгораживания места строительства, с декоративной функцией гораздо лучше справится защитная сетка, имеющая плотность 60-72 г/кв. м. В таком случае есть возможность выбрать расцветку, наиболее подходящую к стилю расположенных рядом объектов. Повышенная плотность позволяет надежно укрыть сооружение, находящееся, например, на реконструкции, от взглядов случайных прохожих и конкурентов.

Достаточно распространен такой способ применения защитной сетки, когда ее используют во время перевозки строительного мусора. Подобная разновидность изделия обычно обладает плотностью свыше 72 г/кв. м и используется для предотвращения выпадения мусора из контейнеров. В основном для этой цели применяется материал зеленого, синего или оранжевого цветов.

Особенности сетки

Прежде чем купить сетку строительную фасадную, важно ознакомиться с особенностями изготовления изделия, а также с его основными преимуществами:

производится материал из особенных дефибриллированных нитей, которые имеют высокую прочность и устойчивость к отрицательному воздействию ультрафиолетовых лучей;

благодаря отсутствию в составе волокон металлических элементов, изделие совершенно не подвержено коррозии;

особенный метод узлового плетения позволяет материи продолжать выполнять свои функции, даже при наличии некоторых разрывов;

если сетка была разрезана или порвана, разрыв не пойдет дальше, что обеспечивает возможность многократного применения защитной фасадной сетки.

Отдельно стоит отметить – несмотря на то, что этот материал надежно защищает строительный объект от дождя, снега, града и прямых солнечных лучей, свет и воздух свободно проникает сквозь него. А это делает процесс строительства или ремонта достаточно комфортным для работников.

Перед покупкой следует обратить внимание на наличие у продавца паспорта на товар, а также всех необходимых сертификатов, подтверждающих его качество и безопасность. Лучше всего заказывать подобные изделия в проверенном интернет-магазине maksileks.ru/.