Допуск СРО: кому он необходим и этапы получения

Российское законодательство уже давно установило положение о том, каким компаниям необходимо получать специальный допуск в саморегулируемые организации. Без него их деятельность будет являться незаконной, хотя некоторые исключения все же будут иметься (например, для компаний, ведущих свою деятельность, как минимум, 15 лет, однако таковых очень и очень мало).

В частности, получить допуск в СРО обязаны следующие компании:

если строительная компания только что зарегистрирована или ее учредители собираются это сделать;

если у учредителей уже имеется строительная, архитектурная компания, без наличия допуска в СРО;

если компания собирается участвовать в аукционах и тендерах на выполнение строительного или проектировочного подряда;

если у юридического лица элементарно нет заказов по причине отсутствия допуска в СРО.

Получение допуска происходит в несколько этапов:

Для начала нужно определить конкретный вид деятельности, на который будет необходимо получить доступ в саморегулируемую организацию. Кстати говоря, по ссылке http://srorodina.ru/ можно перейти на сайт компании “СРО Родина”, чтобы заказать оформление допуска в СРО. Это позволит значительно сэкономить время. Так вот, есть один важнейший нюанс: например, если компания собирается осуществлять и строительные, и проектировочные работы одновременно, то на каждый отдельный вид деятельности придется получать и отдельный допуск в СРО. Очень часто незнание этого закона приводит к временному прекращению деятельности компании или даже к лишению ее лицензии. Так что это – чрезвычайно важный момент; Соискатель допуска в СРО собирает необходимый пакет документов, а затем подает его в саморегулируемую организацию. Здесь также важно добавить, что для каждого отдельного допуска в СРО нужен и свой собственный пакет документов, то есть, документы не являются универсальными для любой СРО. Это – тоже важнейший момент; Проходит проверка соискателя, которая осуществляется различными государственными инстанциями, в том числе, “Ростехнадзором”. Если с документами все в порядке и взносы уплачены, тогда компания получает допуск.