Мебель для ванной: какой она должна быть?

Ванная выполняет множество важных функций в жизни человека. Повышенная влажность в данной комнате, зачастую имеющей небольшие размеры, делает ее обустройство занятием не из легких. При этом особые требования предъявляются к предметам интерьера. От правильного выбора мебели для ванной комнаты будет зависеть ее удобство и срок эксплуатации.

Высокая влажность приводит к разбуханию, пожелтению и покрытию плесенью многих материалов. Поэтому на b[ качестве сэкономить не получится. Все они должны быть достаточно влагостойкими или имеющими защитное покрытие. Для этого подходят материалы из пластмассы, акрила, полипропилена или даже ДСП и дерева, если они были обработаны надлежащим образом. Вся фурнитура и крепления должны быть изготовлены из латуни, бронзы или других нержавеющих сплавов. Допустимо также применение изделий с хромовым или цинковым покрытием, обеспечивающим коррозионную стойкость.

Жесткие условия требуют изготавливать мебель для ванной на заказ из прочных, влагостойких материалов, с крепкими петлями и запорными механизмами, которые не позволят фасадам расшатываться. Если тумбы предназначаются для установки тяжелых умывальников, они должны быть достаточно прочными и устойчивыми. В некоторых случаях не лишним будет дополнительно закрепить некоторые элементы мебели к стенам ванной комнаты. Не стоит оставлять без внимания и гигиенические требования данного помещения. Также тумбы и шкафчики должны выглядеть гармонично на фоне сантехники и бытовых электрических приборов.

В компактных комнатах важно грамотно использовать доступную площадь, не забывая о дизайне интерьера. Счетчики воды, трубы, большинство бытовой техники и различные недостатки интерьера можно спрятать под красивыми мебельными фасадами. Стоимость мебели для ванной комнаты, изготовленной на заказ, будет зависеть от ее размеров и качества материалов. Наиболее экономным вариантов выступает ДСП, на его фоне массив дерева обходится значительно дороже. Немалую часть стоимости мебели в ванную комнату составляют фасады, изготавливаемые, в том числе и из стекла и алюминия.