Анализ объемов производства и потребления

Агентство по строительной информации предлагает обзор рынка строительных смесей и других материалов. Анализируется ассортимент, объемы производства и продаж, динамики рынка каждого региона России. Такие исследования даны не только по ассортименту в целом, но и по отдельным товарным группам. Оценен объем производства, экспорта и импорта.

Заметим, что для получения данных об ассортименте сотрудниками были собраны по прайс- листам производителей и оптово-розничных организаций (это те, которые предлагают свои материалы в мегаполисах). Часто проводятся и интервью с руководителями подобных компаний по телефону.

Ныне в сети есть много различных агентств строительной информации. Если срочно требуется бетон, изоляционные или кровельные материалы, детальную информацию можно найти на www.uralremstroy.ru , где собрано много полезного. Все по поводу межкомнатных и входных дверей, сантехники, водоснабжения и канализации можно узнать здесь.

В такого рода агентствах используются сведения статистических и таможенных органов. Произведен анализ факторов, которые влияют на динамику рынка стройматериалов. Также специалисты агентств строительных данных осуществляют прогноз на ближайший год. Первоначально главным направлением такого агенства было оказание справочных услуг предприятиям строительного комплекса, размещение их рекламы.

Теперь строительное агентство проводит мониторинг рынка лакокрасочных материалов, а также гипса и сэндвич-панелей. Среди клиентов есть даже крупные консалтинговые компании из-за рубежа. Кстати, специализация на рынке товаров одной-единственной сферы дает возможность получать анализ большой глубины, скорее решать задачи. Такие данные помогают отслеживать изменения конъюнктуры.

Агентства предлагает такие услуги как мониторинг секторов рынка, анализ рекламы, тест-маркетинг новых услуг, медиапланирование, разработку бизнес- планов, тщательную разработку содержания графической и текстовой рекламы (с изображениями). Могут провести и тестирование рекламных обращений заранее.