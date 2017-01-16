Как утеплить пол: что необходимо делать

Выполнение качественного ремонта в собственном жилье – это стопроцентная гарантия того, что человек будет комфортно и уютно проживать в такой квартире. Благодаря этому, наряду с грамотной планировкой стилистики интерьера и высочайшего качества материала, чтобы ремонт прошёл качественно, а помещение было комфортным, надо провести утепление.

Ни для кого не секрет, что ключевым источником холода в любой недвижимости выступает пол. Стоит добавить то, что если в семье присутствуют маленькие дети, то собственноручно провести утепление пола не только реально, но и необходимо. Всё же здоровье детей куда приоритетнее денежных вложений. На данный момент существует несколько методов утепления пола, но в большинстве случаев люди используют деревянный каркас или минеральную вату.

Ни для кого не секрет, что перед самостоятельным утеплением поверхности пола необходимо прибегнуть к уборке всех ненужных предметов из комнаты. Дальше, применяется рулетка и производятся замеры ширины и длины комнаты. Такие замеры нужны для создания конструкции из бруса. Осуществив данную процедуру, благодаря рулетке, маркеру и лобзику, создаётся четыре отрезка. Стоит добавить, что размеры бруса нужно делать на 1 см меньше, чем полноценный объём комнаты. Из полученных отрезков, благодаря шуруповёрту, саморезам и металлическим уголкам, необходимо создать прямоугольную конструкцию, которая возьмёт на себя роль основания для каркаса предстоящей утеплённой поверхности. сделать ремонт своими руками довольно легко и просто. Нужно просто придерживаться правил. После этого, нужно осуществить замеры ширины конструкции внутри и в соответствии с полученным результатом, нарезаются внутренние стенки из того же материала.

После создания конструкции, для самостоятельного утепления пола, нужно ещё прибегнуть к гидроизоляционным работам. Для этого осуществляются замеры ширины комнаты, в соответствии с полученным результатом нарезается рулон гидроизоляции и монтируется к поверхности. Нужно также помнить о том, что вся гидроизоляция обязана быть на 25 – 50 см больше габаритов помещения.