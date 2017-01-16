Инвестирование в недвижимость: в какой стране лучшие условия?

Сегодня многие россияне и жители других стран постсоветского пространства активно инвестируют в зарубежную недвижимость. Речь идет не только о западноевропейских государствах, но и о других. Причем, делают это люди не только из-за желания получить прибыль. Владение даже самой дешевой недвижимостью дает право на получение вида на жительство – и это самое главное (так называемая бизнес-эмиграция).

Наиболее популярные направления для инвестирования в недвижимость:

США. Эта страна отличается огромным разнообразием стоимости недвижимости. Наиболее дорогая – в приморских густонаселенных штатах типа Калифорнии или Флориды. Но в той же Айове или штате Вашингтон (к столице не имеет никакого отношения – это штат на северо-востоке страны) стоимость одного квадратного метра жилья вполне сопоставима со среднероссийской. К тому же, американские банки активно кредитуют даже тех людей, кто просто имеет вид на жительство, а не гражданство; Болгария и Латвия. Обе страны активно дают гражданство русскоязычным жителям при выполнении ими простейших условий. Например, если брать Болгарию, то покупка там любой недвижимости дает право получения вида на жительство. Чтобы получить именно гражданство, надо купить недвижимость на сумму от 300000 евро, но ВНЖ – суть есть то же гражданство только без права участия в политической жизни. В общем, недвижимость за рубежом в большинстве случаев – самый простой и не особо дорогой способ легально эмигрировать в развитые страны. Отдельно стоит отметить то, что и Латвия, и Болгария – члены ЕС, а это тоже немаловажный фактор при выборе страны для эмиграции; Великобритания. Стоимость недвижимости там чрезвычайно дорога, однако есть возможность приобрести ее посредством пая. Например, есть группа из 50 человек. Они могут вскладчину приобрести относительно дешевую квартиру – и уже будут считаться собственниками. Этой уловкой пользуются многие жители постсоветского пространства. Кстати говоря, Великобритания имеет чрезвычайно либеральное законодательство в плане ведения бизнеса. По сути, это такой солидный оффшор; Израиль. Получить там вид на жительство можно без проблем тем людям, кто сможет доказать наличие еврейских корней (программа репатриации). Учитывая, что на территории СССР до ВОВ проживало чуть ли не треть всех евреев мира, то сделать это не так уж и сложно. В общем – выбор исключительно за вами.