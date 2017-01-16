Рольставни: разновидности и их особенности

Рольставни – это одна из разновидностей сворачивающихся жалюзи. На сегодняшний момент они чрезвычайно популярны не только в России и на постсоветском пространстве, но и по всему миру. Изготавливают их из различных материалов, также рольставни могут значительно различаться и по своей конструкции, о чем стоит рассказать немного подробнее.

Рольставни разделяются на следующие виды:

Пластиковые. Имеют достаточно легкую конструкцию, что позволяет не увеличивать нагрузку на фасад здания. Прекрасно защищают окна и само строение от снега и града, а также от других видов климатических осадков. Морозоустойчивость пластиковых роллетов зависит, прежде всего, от толщины самого пластика. Более того, при механическом повреждении пластиковых рольставней достаточно будет заменить лишь сломанную часть, всю конструкцию заменять не придется. Что самое важное, минимальный эксплуатационный срок службы пластиковых роллетов равен 50 годам. Это очень большой срок: можно один раз установить рольставни, а потом просто забыть о них. Кстати говоря, по ссылке http://mirrollet.ru/rolstavni-korolev можно перейти на сайт компании “Мир Роллет” и заказать рольставни в Королеве по весьма привлекательной цене; Роллеты со встроенным коробом. Являются оптимальным вариантом в тех случаях, когда есть необходимость сохранить визуальную целостность и эстетичность фасада здания. По конструкции такие роллеты чем-то напоминают известным всем римские шторы. Короба устанавливаются сверху и снизу окна, их управление можно осуществлять как с внешней, так и с внутренней стороны здания, что чрезвычайно удобно (управление простое, как и в случае с обыкновенными жалюзи); Металлические. Самый предпочтительный вариант для тех, кто не только хочет украсить окно, но и защитить помещения от возможного взлома. Вскрыть металлические роллеты очень сложно, так как они обладают достаточной механической прочностью. По сути, металлические роллеты являются своеобразным аналогом уже подзабытых металлических решеток, однако более привлекательны с эстетической точки зрения. Ну а выбор за заказчиком!