16 Январь, 2017


Актуальное
Главная
Новости компаний

Рольставни: разновидности и их особенности

Дата:
Новости компаний
Оставить комментарий

Рольставни: разновидности и их особенностиРольставни – это одна из разновидностей сворачивающихся жалюзи. На сегодняшний момент они чрезвычайно популярны не только в России и на постсоветском пространстве, но и по всему миру. Изготавливают их из различных материалов, также рольставни могут значительно различаться и по своей конструкции, о чем стоит рассказать немного подробнее.

Рольставни разделяются на следующие виды:

  1. Пластиковые. Имеют достаточно легкую конструкцию, что позволяет не увеличивать нагрузку на фасад здания. Прекрасно защищают окна и само строение от снега и града, а также от других видов климатических осадков. Морозоустойчивость пластиковых роллетов зависит, прежде всего, от толщины самого пластика. Более того, при механическом повреждении пластиковых рольставней достаточно будет заменить лишь сломанную часть, всю конструкцию заменять не придется. Что самое важное, минимальный эксплуатационный срок службы пластиковых роллетов равен 50 годам. Это очень большой срок: можно один раз установить рольставни, а потом просто забыть о них. Кстати говоря, по ссылке http://mirrollet.ru/rolstavni-korolev можно перейти на сайт компании “Мир Роллет” и заказать рольставни в Королеве по весьма привлекательной цене;
  2. Роллеты со встроенным коробом. Являются оптимальным вариантом в тех случаях, когда есть необходимость сохранить визуальную целостность и эстетичность фасада здания. По конструкции такие роллеты чем-то напоминают известным всем римские шторы. Короба устанавливаются сверху и снизу окна, их управление можно осуществлять как с внешней, так и с внутренней стороны здания, что чрезвычайно удобно (управление простое, как и в случае с обыкновенными жалюзи);
  3. Металлические. Самый предпочтительный вариант для тех, кто не только хочет украсить окно, но и защитить помещения от возможного взлома. Вскрыть металлические роллеты очень сложно, так как они обладают достаточной механической прочностью. По сути, металлические роллеты являются своеобразным аналогом уже подзабытых металлических решеток, однако более привлекательны с эстетической точки зрения. Ну а выбор за заказчиком!
Исследование микрорайона

Новости партнеров

Загрузка...

Смотрите также

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X