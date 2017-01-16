Особенности строительства деревянных домов



Дерево способно впитывать влагу, сохнуть и трескаться, деформироваться, а также имеет меньший, чем кирпич или бетон вес. Эти свойства диктуют особенности конструкций зданий, которые возводятся из него.

Так, фундамент для таких домов делают мелкозаглубленным. При этом строители занимаются созданием свайного, столбчатого или ленточного фундамента.

Независимо от вида наземное основание дома делают достаточно высоким (0,5 метра и более). Такая особенность обязательна. Иначе стены будут намокать во время дождя или таяния снега. Кроме этого в фундаменте делают продухи, через которые должен циркулировать воздух.

Поскольку основание дома часто создают из цемента, который хорошо впитывает влагу, то перед монтажом стен проводят гидроизоляцию главного элемента здания. Как правило, это делают, используя рубероид на битумной мастике. Его выкладывают несколькими слоями. Сверху гидроизоляции укладывается доска с лиственницы или хорошо пропитана антисептиком доска. Оба материала прекрасно противостоят гниению.

К такой доске компании, которые строят дома из оцилиндрванного бревна , всегда прибивают сделанный из оцинкованной стали отлив. Его же можно фиксировать и на самом нижнем ряду бревен. Такой элемент позволяет защитить фундамент от осадков.

Поскольку под полом постоянно будет циркулировать воздух, строители утепляют его очень хорошо. Как правило, такой процесс выполняется на завершающих стадиях строительства. Он предусматривает установку между балками пола пароизоляции и утепляющего материала. Последний представлен минватой или эковатой с толщиной, больше 10 см.

Возведение стен выполняется быстро. Оно напоминает сборку конструктора. Это потому, что каждый брус имеет свой номер и место в проекте дома. При этом он обработан должным для своего места образом. Поэтому строителям остается выполнить монтажную схему.

После завершения строительства стен устанавливают балки пола. Их врезают в нижний брус стен, укладывая при этом на шерсть, джут или рулонный лен. После накрывают всю конструкцию рубейродом и ждут 6 месяцев. Далее производится монтаж крыши.