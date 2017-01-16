Постановка на кадастровый учет в России: правила



Как известно, никакие операции и сделки с недвижимостью и земельными участками в России невозможно проводить без наличия официального кадастрового паспорта. Подобные сделки просто не зарегистрируют. Речь идет не только о новых домах или только что купленных земельных участках. Например, старые домики в деревнях часто такого документа не имеют по причине того, что пожилые люди даже не задумывались о его необходимости.

Для постановки на кадастровый учет государственным органам нужно будет предоставить следующие документы:

Свидетельство, которое подтверждает право на владение земельным участком. Поскольку частные дома обычно находятся в сельской местности, то такое свидетельство выдают в поселковых советах. Говоря простым языком, это самая обыкновенная справка, которая подтверждает то, что человек является собственником земельного надела, на котором проживает (или не проживает, а просто владеет – не суть разница). Кстати, после присоединения Крыма к России многие жители полуострова так и не переоформили кадастровые паспорта, хотя сделать это нужно незамедлительно. Тем более, что постановка на кадастровый учет в Севастополе не отнимет, как правило, много времени, если с документами все будет в полном порядке; Договор (или любой другой документ, способный его заменить), на основании которого человек получил право собственности или право пользования земельным участком. В этом случае совсем необязательно быт собственником. К примеру, такой договор может быть заключен между арендодателем и арендополучателем. Естественно, что договор должен быть официально зарегистрирован у нотариуса или в бюро по технической инвентаризации (в разных регионах страны такие функции могут выполнять и разные организации, причем необязательно государственные); Геодезический и, что наиболее важно, межевой план участка. Очень часто владельцы просто не имеют подобных документов. Но без них ни продать, ни сдать участок или недвижимость в аренду попросту не получится – придется оформлять в любом случае, а стоит это немало; Документы об уплате государственного сбора (пошлины).