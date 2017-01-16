Немецкий инструмент Метабо выше всяких похвал



Metabo, немецкая торговая марка со столетней историей, в наши дни – глобальный бренд, представленный торговыми представительствами и официальными дилерами по всему миру. Есть качественные и выносливые оригинальные инструменты Метабо и в Украине.

В столице есть официальный дилерский интернет-магазин для тех, кому нужен 100% оригинальный инструмент Метабо по отличным ценам. Все предлагаемые в онлайн-каталоге инструменты отпускаются со склада в Киеве (есть доставка или на условиях самовывоза) с прямой заводской гарантией сроком 36 месяцев. Этот же дилер открыл в Киеве авторизованный сервисный центр для обслуживания и ремонта техники Метабо, а также для покупки здесь же запчастей и расходных материалов к купленным ранее оригинальным инструментам.

Основу современного модельного ряда Метабо составляют:

Аккумуляторные и сетевые инструменты (шуруповерты, гайковерты, дрели, пилы, лобзики, циркулярки, торцовки, перфораторы, отбойные молотки, болгарки, шлифмашины и другие виды техники для ремонта и строительства).

Станки для деревообработки (рейсмусы, рубанки, фрезеры)

Режущие инструменты (ножницы по металлу, кусторезы)

Пневмоинструменты (степлеры, компрессоры, распылители и другая техника, использующая силу сжатого воздуха)

Оборудование для перекачки воды и полива (насосное оборудование, дождеватели)

Измерительная и вспомогательная техника (дальномеры, нивелиры, промышленные пылесосы, точила)

Ко всей предлагаемой технике предлагаются принадлежности в ассортименте.

Столетняя история успеха Metabo – как все начиналось

В 1924 г., без каких-то 7 лет почти столетие тому назад, в в скромном немецком городке Нюртингене частная производственная компания Schnizler GmbH (известная сейчас под именем Metabowerke GmbH) создала инструментальный бренд Metabo. Названием бренду послужило немецкое труднопроизносимое слово, обозначающее в переводе ручная дрель по металлу. Именно дрели по металлу ручного типа были первыми продуктами на немецком производстве.

Торговой марке Метабо было суждено обрести если не бессмертие (хотя, далеко не каждое производственное предприятие или завод могут настолько успешно работать в течение почти ста лет), то, по крайней мере, почет и авторитет среди ремонтников, строителей, садоводов и столяров во всем мире.

В наши дни в Германии в Нюртингене и в Шанхае в Китае расположены основные производственные ресурсы компании Metabowerke GmbH по производству профессиональной сетевой техник, станков для деревообработки, инструментов для резки металлов и дерева, выпускаемых под собственным брендом Metabo. На заводах работает порядка 2 тысяч сотрудников, а ежегодная прибыль составляет около пятисот миллионов евро.