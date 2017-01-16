Сетевая газонокосилка АЛКО весной поможет в саду



Климат в Украине последние несколько десятков лет трансформировался из умеренно континентального в сродни субтропическому: щедрые ливневые дожди сменяет засушливая погода, жгучее солнце нещадно испепеляет все зеленые насаждения. Что тому виной, глобальное потепление или слишком активное солнце, сейчас уже не так важно – но в наши дни владельцам земельных участков приходится прилагать больше усилий, чтобы избавляться от нежелательной растительности в саду, такой, как слишком высокая и густая трава.

В современном мире с высокой травой, которая засохла, выглядит неэстетично и внутри нее кишмя кишат насекомые, можно бороться не только с помощью дедовской косы. Современный человек располагает такими удобными инструментами для кошения, как бензокосы или триммеры, газонокосилки, садовые мини-тракторы, райдеры, сенокосилки. Среднее положение по предлагаемому функционалу и стоимости занимают газонокосилки, которые, в свою очередь, бывают:

Механические

Аккумуляторные (колесные и роботизированные)

Электрические

Жидкотопливные (бензиновые или дизельные).

Выбирают газонокосилку с источником питания от сети или с топливным баком, или с механическим управлением, или с аккумуляторами в качестве источника энергии в зависимости от размера участка, его протяженности, от типа поверхности (холмистая или ровная, пустынная или с множеством препятствий в виде деревьев, кустарников, столбов, стен дома).

Например, если участок возле дома средней площади и не сильно вытянут по длине, то оптимальным выбором будет сетевая модель газонокосилки. Среди всех прочих хочется отметить отличные немецкие газонокосилки от торговой марки AL-KO. Если вас заинтересовала колесная электрическая газонокосилка АЛКО из Германии или ее австрийский аналог от TM Solo, вы можете обратиться в столичный интернет-магазин официального дилера этих известных садовых инструментальных брендов.

Отсутствие в необходимости дозаправки топливом или зарядки батарей, сколь угодно продолжительный период работы, малый уровень шума, абсолютная экологичность, простота управления и отсутствие необходимости в периодическом сервисном обслуживании, маневренность, компактные формы – вот основные преимущества электрических газонокосилок, выпускаемых концерном AL-KO Kober Group.

В электрических газонокосилках АЛКО есть модификации, в которых высота кошения устанавливается на оси (в 3 положениях, как в базовой серии AL-KO Classic), а также есть более продвинутая серия, как AL-KO Comfort – в инструментах этой серии можно установить высоту среза централизованно (6 ступеней) или на каждом колесе (7 ступеней). Независимая система регулировки высоты среза особенно удобна, если ведется работа на холмистых участках – регулируя высоту на каждом колесе, вы можете добиться максимально ровной и аккуратной стрижки газона.