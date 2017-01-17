17 Январь, 2017


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Мешки для сыпучих материалов

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Хранение и транспортировка сыпучих материалов требуют иного подхода, нежели твердых предметов. Поэтому для нее используют такой вид тары, как полипропиленовые мешки, полиэтиленовые, бумажные и комбинированные. Выпускается продукция в виде мягких контейнеров или мешков из бумаги, полипропилена, которые имеют повышенный спрос у потребителей.

Такая упаковочная тара, как мешки пригодна для транспортировки. Вместимость таких мешков ограничивается до 50 кг, с учетом физиологических возможностей человека. Выпускаются мешки для сыпучих продуктов из различных материалов, вместительностью от 10 до 50 кг. Масса мешков для сухих строительных смесей и цемента в Европе – 25 кг, а в России — 50 и 25 кг.

Биг-бэг представляют собой специализированную тару, масса которой варьируется от 500 до 2 000 кг. Она предназначена для хранения и перевозки сыпучих видов материалов. FIBC в основном используется в качестве тары химической промышленностью. Ее применяют для разового использования.

С таким видом продукции, как мешки для сыпучих материалов можно подробнее ознакомиться на сайтах, где они предлагаются в широком ассортименте, выбрать нужный вариант и заказать в необходимом количестве. Как правило, оптом приобретается данный вид тары предприятиями, выпускающими сыпучую продукцию.

В строительстве имеется возможность благодаря биг-бэгам транспортировать и складировать выпускаемые в огромных количествах бетонные, монтажные, штукатурные и кладочные смеси. В пакеты вместимостью от 1 до 5 кг фасуют дорогостоящие высококачественные смеси, так как они применяются в небольших количествах для заделки межплиточных швов и многого другого.

К примеру, расфасовка сухих цветных смесей для расшивки швов осуществляется в двухслойные пакеты из крафт-бумаги, плотность которой составляет 70-80 г/м2. После наполнения пакета дорогостоящей смесью, его заклеивают и зашивают. Изготавливается верхний слой такого изделия из бумаги белого цвета, на которую наносится многоцветная печать. В качестве внутреннего слоя используется материал со специальным водоотталкивающим покрытием.

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