Особенности технологии производства профильных труб



В настоящее время профильные трубы используются практически во всех отраслях промышленности. Уже давно появились профильные трубы из плотного полиэтилена, однако наиболее востребованными до сих пор являются металлические профили, которые изготавливают, чаще всего, либо из алюминиевого сплава, либо из стали. Последний вариант – более предпочтителен, так как стальные трубы гораздо прочнее алюминиевых аналогов.

Технология их производства состоит из нескольких этапов:

Первоначально из заготовки, именуемой “штрипсом”, изготавливают трубу с круглым сечением. Да-да, именно с круглым, а не квадратным сечением, как в готовом изделии. Это нужно для того, чтобы впоследствии можно было изогнуть профиль по необходимому диаметру и форме. На некоторых заводах этот процесс автоматизирован, хотя обычно заготовки делают слесаря вручную (и они более качественные, что очень важно, что следует учесть при покупке профильных труб из стали или алюминия). С помощью технологии холодного или горячего деформирования изготавливается непосредственно сам профиль. Кстати говоря, перейдя по ссылке http://www.budkombinat.com.ua/truba.php на сайт киевской компании “Комбинат Буд Сервис”, можно приобрести абсолютно все виды металлического профиля по самой приемлемой в Украине стоимости. Возможна даже бесплатная доставка профиля по месту нахождения заказчика. Это – весьма выгодное предложение! Профилю придается определенная форма изгиба, толщина стенок, параметры конфигурации. Люди, которые не очень хорошо разбираются в металлических профилях, думают, что, чем толще у него стенка, тем лучше. Безусловно, номинально профильная труба в этом случае будет прочнее. Однако не надо забывать о том, что каждый отдельный вид профильной трубы предназначен исключительно для решения своих задач. Например, если сделать навес для гаража или веранды с использованием чрезвычайно толстого профиля, то он может попросту рухнуть (часто это происходит зимой, когда на навесе или крыше скапливается большое количество снега). Поэтому данный момент тоже надо обязательно учитывать при покупке профильной трубы из стали