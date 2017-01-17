Кухонный смеситель: как его правильно выбирать?



Все прекрасно знают о том, что наиболее часто используемый на кухне предмет – это смеситель. В настоящее время производители предлагают огромное количество вариантов смесителей. С одной стороны, большой выбор – это замечательно, однако подобрать что-то конкретное при таком разнообразии тоже не очень легко. Впрочем, о критериях выбора такого устройства стоит рассказать подробнее.

При выборе смесителя стоит обращать внимание на следующие моменты:

Материал. Чаще всего смесители изготавливают из латуни, очень редко – из алюминия и стали. Сразу нужно сказать, что латунь – это не самый лучший вариант. Такой смеситель прослужит от силы лет пять. Более того, если на устройство была нанесена краска, то она слезет буквально через год после начала эксплуатации. С другой стороны, стальные смесители стоят очень дорого, как минимум в несколько раз они больше по стоимости латунных. Что конкретное выбрать, исходя из этих критериев – выбирать уже самому покупателю. Хотя если речь идет о дизайне, то латунные смесители более привлекательны в этом плане, как правило. Кстати говоря, перейдя по ссылке www.kazansantehnica.ru в интернет-магазин компании “Коралл”, можно приобрести недорогие смесители и другую сантехнику по самой привлекательной в Татарстане цене. Тип управления. Смесители могут быть однорычажными и с двумя рычагами управления, не так давно в продаже стали появляться смесители с электронной сенсорной системой (включаются автоматически, когда человек близко подходит к мойке). Сразу стоит отметить, что самые ненадежные смесители – однорычажные с поворотным механизмом. Они выходят из строя очень быстро. Поэтому лучше выбирать классические устройства с двумя рычагами. Что касается сенсорных, то большого смысла в них нет – так, техническая новинка. Они актуальны, к примеру, для заведений общественного питания, где есть необходимость в частом мытье посуды, в квартире же сенсорная функция попросту бессмысленна; Форма излива. Лучший вариант – это смеситель с выдвижным изливом. С его помощью можно мыть даже огромные кастрюли, причем, в мойку их для этого ставить не обязательно.