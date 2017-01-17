Гипсовая лепнина и её основные преимущества

Сегодня для украшения внутреннего интерьера домов и квартир широко используется подзабытая в свое время лепнина. В настоящее время широкое распространение получила лепнина, сделанная на основе полиуретана. Однако многие мастера по-прежнему отдают предпочтение именно гипсовым украшениям. Почему так происходит? С этим вопросом стоит разобраться более подробно.

Достоинства гипсовой лепнины можно обозначить следующим образом:

Чрезвычайная долговечность. Гипсовые интерьерные украшения могут просуществовать более 100 лет без потери своих эксплуатационных качеств. По прошествии этого срока лепнину просто обрабатывают слоем жидкого гипса. Это говорит о том, что гипсовая лепнина по сути – материал вечный, срок его использования фактически ничем не ограничен. О полиуретане такого сказать нельзя. Он покроется слоем копоти уже через несколько лет после монтажа украшений, сделанных из него. Интересно, что полиуретан будет активно впитывать запахи, на нем будет оседать никотин, если в помещении курят. С гипсом подобная ситуация полностью исключена. Кстати говоря, по ссылке http://www.olimp-dekor.ru/uslugi/montazh-gipsovoy-lepniny можно перейти на сайт мастерской “Олимп Декор” и заказать монтаж лепнины любой сложности. Стоимость услуг компании вполне демократична; Гипс – это полностью экологически чистый, природный материал. Иногда можно услышать мнение, что гипс может иметь определенную долю радиоактивности. Это действительно так, но любой камень или даже бетон, из которого состоят стены, ее имеет. Даже в любых продуктах питания она есть, причем, радиоактивные вещества в продуктах находятся даже в большем количестве, чем в гипсе, так что волноваться на этот счет – просто пустая трата времени. Кстати, гипс, в отличие от того же пресловутого полиуретана, при горении не выделяет никаких вредных веществ. И это чрезвычайно важное достоинство; С помощью гипсовой лепнины изделиям можно придавать абсолютно любую форму и вид. Более того, гипсовая лепнина позволяет достичь предельно четкого, практически идеального рельефа, что важно при украшении интерьера.