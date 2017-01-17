Строительный контроль и его основные преимущества

Не секрет, что сегодня сфера строительства в России находится в довольно серьезном кризисе. Именно по этой причине многие застройщики стали пользоваться услугами компаний по техническому надзору за процессом возведения объектов. Это позволяет сэкономить, в результате, немалое количество денежных средств, не получить проблем при вводе здания в эксплуатацию.

Строительный контроль имеет следующие преимущества:

С его помощью можно действительно обеспечить высокое качество строительства. Инженеры по техническому надзору будут не только наблюдать за правильностью технологии, но и указывать на то, каким образом исправить те или иные недочеты или ошибки. К тому же, они смогут контролировать и качество строительных материалов. Ведь ни для кого не секрет, что на многих стройках рабочие часто забирают качественный стройматериалы себе, заменяя их дешевыми аналогами. Такого при техническом надзоре произойти априори не может. Обеспечивает выполнения всего проекта именно по той стоимости, которая и указана в смете. Говоря простым языком, при наличии на стройке инженера-контролера увеличить смету без видимых на то оснований у строителей не получится. Таким путем можно сэкономить до 20% от стоимости строительства в целом. А это – огромные суммы, ведь речь идет не о производстве конфетных фантиков, образно говоря. Кстати, необходимо проверять документы о проведенном техническом надзоре и при аренде коммерческой недвижимости. Аренда офиса петербург может предложить сотни компаний, который предлагают арендовать у них помещения в только что построенных объектах. Однако, если у последних отсутствуют документы о проведении строительного надзора, то аренда такой недвижимости – большой риск для потенциального арендопользователя. Это обязательно надо иметь в виду.

Проблемы, которые можно избежать при наличии технического надзора за строительством:

неравномерная усадка строения, появление трещин на несущих стенах, деформации здания, которые впоследствии могут привести к его обрушению (а такие случаи бывают, причем не так уж и редко);

необоснованное увеличение сметы, которое происходит, чаще всего, по причине финансовых махинаций со стороны бригадиров или сторонних застройщиков (такое положение дел не является секретом);

неправильное ведение всей документации, включая техническую и финансовую.