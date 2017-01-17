17 Январь, 2017


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По итогам 2016 года продажи ГК «Эталон» выросли на 35%

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Новости компаний
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Группа компаний «Эталон» объявляет операционные результаты за 2016 год на основе управленческой отчетности Компании. По итогам 2016 года Компания превзошла собственный амбициозный план продаж – рост составил 35%.

Диаграмма
Фото: pixabay.com

Основные операционные показатели за 2016 г.:

  • 420 тыс. кв. м реализуемой площади было введено в эксплуатацию в соответствии со строительной программой.

  • Покупателям было передано 332 тыс. кв. м площадей, что на 5% выше результата за 2015 г.

  • Количество новых контрактов увеличилось на 22% по сравнению c 2015 г. до 9 590.

  • Продажи по новым контрактам выросли на 29% до 496 008 кв. м и на 35% до 47 443 млн рублей.

  • Денежные поступления увеличились на 54% до 39 723 млн рублей.

  • Средняя цена квадратного метра выросла на 5% до 95 650 рублей.

Операционные результаты за 2016 г.:

2016

2015

Изменение, %

Количество контрактов, шт.

9 590

7 841

22%

Новые продажи, кв. м

496 008

385 252

29%

Новые продажи, млн руб.

47 443

35 080

35%

Денежные поступления, млн руб.

39 723

25 845

54%

Средняя цена, руб./кв. м

95 650

91 057

5%

Средняя цена (квартиры), руб./кв. м

107 959

102 258

6%

Основные операционные показатели за 4 кв. 2016 г.:

  • Продажи по новым контрактам составили 13 725 млн рублей и 153 745 кв. м.

  • Количество новых контрактов составило 3 001.

  • Денежные поступления увеличились на 15% до 11 123 млн рублей.

  • Средняя цена квадратного метра изменилась незначительно и составила 89 272 рубля, в то время как средняя цена квадратного метра квартир выросла на 5% до 105 928 рублей.

Операционные результаты за 4 кв. 2016 г.:

4 кв. 2016

3 кв. 2016

2 кв. 2016

1 кв. 2016

4 кв. 2015

Количество контрактов, шт.

3 001

2 069

1 886

2 634

3 457

Новые продажи, кв. м

153 745

106 661

100 599

135 003

174 767

Новые продажи, млн руб.

13 725

10 575

10 284

12 860

15 774

Денежные поступления, млн руб.

11 123

8 744

9 286

10 571

9 632

Средняя цена, руб./кв. м

89 272

99 144

102 223

95 254

90 258

Средняя цена (квартиры), руб./кв. м

105 928

110 413

111 966

105 040

100 502

Динамика продаж с использованием ипотеки:

4 кв. 2016

3 кв. 2016

2 кв. 2016

1 кв. 2016

4 кв. 2015

Доля ипотеки

23%

22%

21%

20%

15%

Комментируя операционные результаты за 2016 г., Президент и Генеральный директор ГК «Эталон» г-н Вячеслав Заренков отметил:

«Я очень рад объявить, что продажи по новым контрактам ГК «Эталон» в 2016 году достигли 496 тыс. кв. м и 47,4 млрд рублей, превзойдя повышенный и достаточно амбициозный прогноз по новым продажам на год. Эти показатели стали рекордными за всю 29-летнюю историю Компании.

Мы ввели в эксплуатацию 420 тыс. кв. м реализуемой площади, в точном соответствии с нашей строительной программой на 2016 год, и передали покупателям 332 тыс. кв. м площадей. Такие результаты сформируют хорошую базу для признания выручки и чистой прибыли при раскрытии наших финансовых результатов за 2016 год.

Денежные поступления выросли на 54% до 39,7 млрд рублей благодаря росту среднего первоначального платежа с 62% в 2015 году до 68% в 2016 году.

Превосходные показатели новых продаж были, в том числе, достигнуты благодаря расширению нашей линейки предложения в результате запуска четырех новых проектов, включая ключевые проекты Компании в Москве (ЖК «Летний сад») и Санкт-Петербурге (ЖК «Галактика»). Запуск продаж в ЖК «Галактика» был очень успешным: продажи квартир были открыты в конце октября 2016 года, и уже в четвертом квартале мы подписали 123 новых контракта.

Также ГК «Эталон» успешно диверсифицировала свой земельный банк на протяжении 2016 года в результате приобретения восьми новых проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом, наш портфель проектов пополнился на 682 тыс. кв. м реализуемой площади.

Несмотря на активное приобретение новых проектов и выплату дивидендов на общую сумму 1,5 млрд рублей в 2016 году, ГК «Эталон» удалось удержать размер чистого долга на стабильном уровне, завершив год с показателем 7,8 млрд рублей. Кроме того, Компания добилась ощутимых результатов по дальнейшему снижению средней стоимости заимствований и увеличению средней дюрации.

Успешные результаты ГК «Эталон» были по достоинству оценены инвесторами – ценные бумаги Компании, листингованные на Лондонской фондовой бирже, выросли в цене в 2016 году практически вдвое, и рыночная капитализация ГК «Эталон» превысила 1 миллиард долларов.

Что касается будущего, я убежден, что мы имеем всё необходимое, чтобы и в 2017 году продемонстрировать значительное увеличение продаж. Этому будет способствовать рост продаж в проектах, запущенных в 2016 году, а также новые запуски, о которых мы объявим в 2017 году. Это должно позволить нам увеличить свою долю на рынке жилой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга, дополнительно усилив наше положение одного из лидеров отрасли».

Конференц-звонок и вебкаст

ГК «Эталон» проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков сегодня в 14:00 по Лондону (17:00 по Москве; 09:00 по Нью-Йорку). В ходе звонка руководство ГК «Эталон» представит операционные результаты за 2016 год. После презентации участники конференц-звонка смогут задать свои вопросы выступающим.

Ссылка на вебкаст: http://edge.mediaserver.com/m/p/z9wx82ah

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