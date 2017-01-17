По итогам 2016 года продажи ГК «Эталон» выросли на 35%

Группа компаний «Эталон» объявляет операционные результаты за 2016 год на основе управленческой отчетности Компании. По итогам 2016 года Компания превзошла собственный амбициозный план продаж – рост составил 35%.
Основные операционные показатели за 2016 г.:
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420 тыс. кв. м реализуемой площади было введено в эксплуатацию в соответствии со строительной программой.
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Покупателям было передано 332 тыс. кв. м площадей, что на 5% выше результата за 2015 г.
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Количество новых контрактов увеличилось на 22% по сравнению c 2015 г. до 9 590.
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Продажи по новым контрактам выросли на 29% до 496 008 кв. м и на 35% до 47 443 млн рублей.
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Денежные поступления увеличились на 54% до 39 723 млн рублей.
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Средняя цена квадратного метра выросла на 5% до 95 650 рублей.
Операционные результаты за 2016 г.:
|
2016
|
2015
|
Изменение, %
|
Количество контрактов, шт.
|
9 590
|
7 841
|
22%
|
Новые продажи, кв. м
|
496 008
|
385 252
|
29%
|
Новые продажи, млн руб.
|
47 443
|
35 080
|
35%
|
Денежные поступления, млн руб.
|
39 723
|
25 845
|
54%
|
Средняя цена, руб./кв. м
|
95 650
|
91 057
|
5%
|
Средняя цена (квартиры), руб./кв. м
|
107 959
|
102 258
|
6%
Основные операционные показатели за 4 кв. 2016 г.:
-
Продажи по новым контрактам составили 13 725 млн рублей и 153 745 кв. м.
-
Количество новых контрактов составило 3 001.
-
Денежные поступления увеличились на 15% до 11 123 млн рублей.
-
Средняя цена квадратного метра изменилась незначительно и составила 89 272 рубля, в то время как средняя цена квадратного метра квартир выросла на 5% до 105 928 рублей.
Операционные результаты за 4 кв. 2016 г.:
|
4 кв. 2016
|
3 кв. 2016
|
2 кв. 2016
|
1 кв. 2016
|
4 кв. 2015
|
Количество контрактов, шт.
|
3 001
|
2 069
|
1 886
|
2 634
|
3 457
|
Новые продажи, кв. м
|
153 745
|
106 661
|
100 599
|
135 003
|
174 767
|
Новые продажи, млн руб.
|
13 725
|
10 575
|
10 284
|
12 860
|
15 774
|
Денежные поступления, млн руб.
|
11 123
|
8 744
|
9 286
|
10 571
|
9 632
|
Средняя цена, руб./кв. м
|
89 272
|
99 144
|
102 223
|
95 254
|
90 258
|
Средняя цена (квартиры), руб./кв. м
|
105 928
|
110 413
|
111 966
|
105 040
|
100 502
Динамика продаж с использованием ипотеки:
|
4 кв. 2016
|
3 кв. 2016
|
2 кв. 2016
|
1 кв. 2016
|
4 кв. 2015
|
Доля ипотеки
|
23%
|
22%
|
21%
|
20%
|
15%
Комментируя операционные результаты за 2016 г., Президент и Генеральный директор ГК «Эталон» г-н Вячеслав Заренков отметил:
«Я очень рад объявить, что продажи по новым контрактам ГК «Эталон» в 2016 году достигли 496 тыс. кв. м и 47,4 млрд рублей, превзойдя повышенный и достаточно амбициозный прогноз по новым продажам на год. Эти показатели стали рекордными за всю 29-летнюю историю Компании.
Мы ввели в эксплуатацию 420 тыс. кв. м реализуемой площади, в точном соответствии с нашей строительной программой на 2016 год, и передали покупателям 332 тыс. кв. м площадей. Такие результаты сформируют хорошую базу для признания выручки и чистой прибыли при раскрытии наших финансовых результатов за 2016 год.
Денежные поступления выросли на 54% до 39,7 млрд рублей благодаря росту среднего первоначального платежа с 62% в 2015 году до 68% в 2016 году.
Превосходные показатели новых продаж были, в том числе, достигнуты благодаря расширению нашей линейки предложения в результате запуска четырех новых проектов, включая ключевые проекты Компании в Москве (ЖК «Летний сад») и Санкт-Петербурге (ЖК «Галактика»). Запуск продаж в ЖК «Галактика» был очень успешным: продажи квартир были открыты в конце октября 2016 года, и уже в четвертом квартале мы подписали 123 новых контракта.
Также ГК «Эталон» успешно диверсифицировала свой земельный банк на протяжении 2016 года в результате приобретения восьми новых проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом, наш портфель проектов пополнился на 682 тыс. кв. м реализуемой площади.
Несмотря на активное приобретение новых проектов и выплату дивидендов на общую сумму 1,5 млрд рублей в 2016 году, ГК «Эталон» удалось удержать размер чистого долга на стабильном уровне, завершив год с показателем 7,8 млрд рублей. Кроме того, Компания добилась ощутимых результатов по дальнейшему снижению средней стоимости заимствований и увеличению средней дюрации.
Успешные результаты ГК «Эталон» были по достоинству оценены инвесторами – ценные бумаги Компании, листингованные на Лондонской фондовой бирже, выросли в цене в 2016 году практически вдвое, и рыночная капитализация ГК «Эталон» превысила 1 миллиард долларов.
Что касается будущего, я убежден, что мы имеем всё необходимое, чтобы и в 2017 году продемонстрировать значительное увеличение продаж. Этому будет способствовать рост продаж в проектах, запущенных в 2016 году, а также новые запуски, о которых мы объявим в 2017 году. Это должно позволить нам увеличить свою долю на рынке жилой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга, дополнительно усилив наше положение одного из лидеров отрасли».
Конференц-звонок и вебкаст
ГК «Эталон» проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков сегодня в 14:00 по Лондону (17:00 по Москве; 09:00 по Нью-Йорку). В ходе звонка руководство ГК «Эталон» представит операционные результаты за 2016 год. После презентации участники конференц-звонка смогут задать свои вопросы выступающим.
Ссылка на вебкаст: http://edge.media–server.com/m/p/z9wx82ah