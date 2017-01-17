По итогам 2016 года продажи ГК «Эталон» выросли на 35%

Группа компаний «Эталон» объявляет операционные результаты за 2016 год на основе управленческой отчетности Компании. По итогам 2016 года Компания превзошла собственный амбициозный план продаж – рост составил 35%.

Основные операционные показатели за 2016 г.:

420 тыс. кв. м реализуемой площади было введено в эксплуатацию в соответствии со строительной программой.

Покупателям было передано 332 тыс. кв. м площадей, что на 5% выше результата за 2015 г.

Количество новых контрактов увеличилось на 22% по сравнению c 2015 г. до 9 590.

Продажи по новым контрактам выросли на 29% до 496 008 кв. м и на 35% до 47 443 млн рублей.

Денежные поступления увеличились на 54% до 39 723 млн рублей.

Средняя цена квадратного метра выросла на 5% до 95 650 рублей.

Операционные результаты за 2016 г.:

2016 2015 Изменение, % Количество контрактов, шт. 9 590 7 841 22% Новые продажи, кв. м 496 008 385 252 29% Новые продажи, млн руб. 47 443 35 080 35% Денежные поступления, млн руб. 39 723 25 845 54% Средняя цена, руб./кв. м 95 650 91 057 5% Средняя цена (квартиры), руб./кв. м 107 959 102 258 6%

Основные операционные показатели за 4 кв. 2016 г.:

Продажи по новым контрактам составили 13 725 млн рублей и 153 745 кв. м.

Количество новых контрактов составило 3 001.

Денежные поступления увеличились на 15% до 11 123 млн рублей.

Средняя цена квадратного метра изменилась незначительно и составила 89 272 рубля, в то время как средняя цена квадратного метра квартир выросла на 5% до 105 928 рублей.

Операционные результаты за 4 кв. 2016 г.:

4 кв. 2016 3 кв. 2016 2 кв. 2016 1 кв. 2016 4 кв. 2015 Количество контрактов, шт. 3 001 2 069 1 886 2 634 3 457 Новые продажи, кв. м 153 745 106 661 100 599 135 003 174 767 Новые продажи, млн руб. 13 725 10 575 10 284 12 860 15 774 Денежные поступления, млн руб. 11 123 8 744 9 286 10 571 9 632 Средняя цена, руб./кв. м 89 272 99 144 102 223 95 254 90 258 Средняя цена (квартиры), руб./кв. м 105 928 110 413 111 966 105 040 100 502

Динамика продаж с использованием ипотеки:

4 кв. 2016 3 кв. 2016 2 кв. 2016 1 кв. 2016 4 кв. 2015 Доля ипотеки 23% 22% 21% 20% 15%

Комментируя операционные результаты за 2016 г., Президент и Генеральный директор ГК «Эталон» г-н Вячеслав Заренков отметил:

«Я очень рад объявить, что продажи по новым контрактам ГК «Эталон» в 2016 году достигли 496 тыс. кв. м и 47,4 млрд рублей, превзойдя повышенный и достаточно амбициозный прогноз по новым продажам на год. Эти показатели стали рекордными за всю 29-летнюю историю Компании.

Мы ввели в эксплуатацию 420 тыс. кв. м реализуемой площади, в точном соответствии с нашей строительной программой на 2016 год, и передали покупателям 332 тыс. кв. м площадей. Такие результаты сформируют хорошую базу для признания выручки и чистой прибыли при раскрытии наших финансовых результатов за 2016 год.

Денежные поступления выросли на 54% до 39,7 млрд рублей благодаря росту среднего первоначального платежа с 62% в 2015 году до 68% в 2016 году.

Превосходные показатели новых продаж были, в том числе, достигнуты благодаря расширению нашей линейки предложения в результате запуска четырех новых проектов, включая ключевые проекты Компании в Москве (ЖК «Летний сад») и Санкт-Петербурге (ЖК «Галактика»). Запуск продаж в ЖК «Галактика» был очень успешным: продажи квартир были открыты в конце октября 2016 года, и уже в четвертом квартале мы подписали 123 новых контракта.

Также ГК «Эталон» успешно диверсифицировала свой земельный банк на протяжении 2016 года в результате приобретения восьми новых проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом, наш портфель проектов пополнился на 682 тыс. кв. м реализуемой площади.

Несмотря на активное приобретение новых проектов и выплату дивидендов на общую сумму 1,5 млрд рублей в 2016 году, ГК «Эталон» удалось удержать размер чистого долга на стабильном уровне, завершив год с показателем 7,8 млрд рублей. Кроме того, Компания добилась ощутимых результатов по дальнейшему снижению средней стоимости заимствований и увеличению средней дюрации.

Успешные результаты ГК «Эталон» были по достоинству оценены инвесторами – ценные бумаги Компании, листингованные на Лондонской фондовой бирже, выросли в цене в 2016 году практически вдвое, и рыночная капитализация ГК «Эталон» превысила 1 миллиард долларов.

Что касается будущего, я убежден, что мы имеем всё необходимое, чтобы и в 2017 году продемонстрировать значительное увеличение продаж. Этому будет способствовать рост продаж в проектах, запущенных в 2016 году, а также новые запуски, о которых мы объявим в 2017 году. Это должно позволить нам увеличить свою долю на рынке жилой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга, дополнительно усилив наше положение одного из лидеров отрасли».

Конференц-звонок и вебкаст

ГК «Эталон» проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков сегодня в 14:00 по Лондону (17:00 по Москве; 09:00 по Нью-Йорку). В ходе звонка руководство ГК «Эталон» представит операционные результаты за 2016 год. После презентации участники конференц-звонка смогут задать свои вопросы выступающим.

Ссылка на вебкаст: http://edge.media–server.com/m/p/z9wx82ah