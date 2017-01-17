ВТБ запускает мобильный банк для малого бизнеса

Банк ВТБ запускает мобильное приложение для компаний малого бизнеса, которое позволит предпринимателям получить доступ к своим счетам с мобильных устройств, работающих на базе Android и iOS, и планшетных компьютеров, работающих на базе iOS.

С помощью приложения «ВТБ БМ Бизнес» можно узнать актуальную информацию об остатке денежных средств и получить выписку по счетам, подтвердить с помощью SMS исходящие платежи, созданные в интернет-банке, удобный фильтр позволяет найти нужный платеж в выписке. Среди дополнительных возможностей – отправка реквизитов счетов своим контрагентам напрямую из мобильного приложения, инфографика по счетам (графическая выписка) и информация по ближайшим банкоматам и отделениям банка ВТБ. Приложение также имеет встроенный налоговый календарь.

Максим Лукьянович, руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ, отметил:

«Активное использование дистанционных каналов – насущная необходимость для бизнеса. Более 90% наших клиентов – представителей малого бизнеса используют систему «Интернет Банк-Клиент». Уверен, что мобильный банк позволит им повысить уровень управления бизнесом и сделает их обслуживание в ВТБ еще более комфортным».

По словам заместителя руководителя департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM Александра Солонина: «Мы создали удобный мобильный банк, который позволяет руководителям и собственникам контролировать и развивать свой бизнес из любой точки мира в режиме реального времени. У нас большие планы по развитию мобильного банка. Например, уже сейчас мы работаем над возможностью создавать и подписывать платежные поручения по свободным реквизитам».

Мобильный банк «ВТБ БМ Бизнес» предоставляется компаниям малого бизнеса бесплатно. Для подключения сервиса посещать офис банка не требуется – получить логин и пароль можно в системе «Интернет Банк-Клиент», скачать приложение в AppStore или GooglePlay.