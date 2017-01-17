Звукоизоляция квартиры в панельном доме



Жители панельных домов наиболее часто жалуются на то, что очень хорошо слышат своих соседей. Иногда созданный соседями шум не мешает, а иногда очень сильно раздражает. Избежать этого можно, если провести шумоизоляцию квартиры.

Как правило, этот процесс предусматривает создание плавающего пола, установку специального подвесного потолка, покрытие стен материалом, который не пропускает звуки (при этом используют звукоизоляционные крепления).

Такие действия позволяют получить идеальную тишину в квартире. Однако они сопровождаются большими затратами, что может не устраивать многих владельцев.

Интересно, что в некоторых случаях для ликвидации посторонних шумов вышеперечисленные процессы не востребованы. Один из них касается электрических розеток. В прошлом в стенах делали сквозные отверстия и на обоих концах каждого из них ставили по розетке. Пространство между ними оставалось пустым, что создало идеальную среду для прохождения звука.

Выявить данный недостаток можно, приложив ухо к розетке и оценив уровень шума. Если он больше от звука у стены, то проблема в розетках. Конечно, прослушивать розетку следует осторожно, ведь поражение электрическим током имеет много негативных последствий. Если элементы электрической сети дома представляет собой проблемное место, то отключают в квартире электричество и демонтируют необходимый узел. Иногда после этого видно розетку соседей.

После проводится шумоизоляция квартиры , которая предусматривает установку толстого куска базальтового картона, асбестовой ткани или минеральной ваты. Любой из материалов должен плотно находиться в отверстии. Далее, используя цементный раствор или гипсовую шпатлевку, герметизируют отверстие. Конечно, оставляют место для розеточной коробки. Стоит добавить, что о монтажной пене в качестве герметика стоит забыть. Она не изолирует звуки и при этом прекрасно загорается.

Также шум может проходить через отверстие, в котором находится монтажная коробка. Звукоизоляция проводится так, как в случае с розетками. Правда работы с проводкой должен выполнять профессиональный электрик.