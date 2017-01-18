Преимущества вихревых воздуходувов



Воздуходувки вихревого типа нашли широкое распространение при обустройстве пневмотранспорта, фиксаторов, вакуумных прижимов, очистных сооружений. Они нередко монтируются в пылесосы промышленного назначения, применяются с целью аэрации водоемов, для подачи воздушных масс в горелки, являются частью систем отвода влаги и других конструкций.

Воздуходувки имеют ряд основных преимуществ. Их монтаж максимально прост. Они отличаются низким уровнем шумового порога, отсутствием вибраций и пульсаций в газовом перекачиваемом потоке. Обслуживание данных установок – минимальное. В вихревых воздуховодах отсутствует смазка, поэтому газ остается чистым, без масляных загрязнений.

Предназначаются воздуходувки MAPRO для перекачки био- и природного газа. Соответственно к ним предъявляется ряд повышенных требований. Корпус с ротором изготавливаются из сплавов алюминия не образующего искр. Все элементы, соприкасающиеся с газом, делаются герметичными. Герметизация вала обеспечивается не нуждающимися в смазке специальными кольцами.

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Двухполюсные электродвигатели имеют взрывозащитное исполнение класса “d” со специальной буквенно-цифровой маркировкой Ex II 2 G и добавочной Ex-d IIB T3. В простейшей моноблочной конструкции крепление переднего фланца электродвигателя осуществляется к корпусу, а ротор вставляется в паз, в двигателе вала.

Существуют воздуходувки с отдельными подшипниками и валом, которые соединяются с электродвигателем посредством ременной передачи либо эластичной муфты. Трансмиссия полностью защищена кожухом из искрозащитного материала.

Поставляются вихревые воздуходувки с отдельным валом и подшипниками, которые устанавливают на внешних втулках. Последние полностью изолированы от газа.