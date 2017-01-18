Строительные бытовки: на стройку или на дачу



Использование вагончика-бытовки в качестве жилого помещения – распространенный, но далеко не единственный вариант применения. Часто современные бытовки применяются в качестве мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, постов для размещения охраны на удаленных объектах, складских помещений для размещения ценного инструментария. Тем не менее, покупка бытовки на стройку является наиболее популярной целью.

Бытовки на дачу

Дачная бытовка – удобное и простое решения в ситуации, когда на участке требуется организовать временное жилое или складское помещение. Чаще всего это необходимо на этапе строительства и жилой вагончик в данной ситуации может стать как пристанищем для рабочих, так и для самих хозяев, желающих контролировать процесс возведения основного здания. Ну а поскольку строительные работы являются затратным процессом, каждый хозяин задумывается о сокращении расходов и издержек при желании купить дачную бытовку.

Особенности выбора бытовки

Покупка вагончика-бытовки – процедура довольно ответственная. Выбирая подержанный вагончик, имеет смысл произвести его тщательный осмотр, поскольку только он позволит выявить возможные проблемы, которые так или иначе отразятся на эксплуатации.

В первую очередь, следует проверить герметичность бытовки посредством визуального осмотра как изнутри, так и снаружи. Следует избегать приобретения в случае, если на корпусе имеются сильные очаги коррозии или механические повреждения, которые могут быть следствием падения бытовки во время транспортировки. Также с использованием уровня следует проверить целостность геометрии, которая также может быть нарушена.

Важнейшим элементом безопасности дальнейшей эксплуатации является состояние электрики. Следует осматривать как выходы для подключения к электросети, так и состояние внутренней проводки, а также надежность изоляции. В целом, рекомендуется сразу же выполнить замену электротехнических элементов для большей безопасности при использовании.

Выводы

Как исходит из сказанного, приобретение дешевой бытовки сегодня не простое желание, а рыночная реальность. На рынке представлен широкий выбор подержанных строительных вагончиков, а их покупка окажется рациональным расходованием средств. Богатый выбор – залог того, что вы легко и быстро получите времянку на своем дачном участке, а затем, при необходимости, сумеете ее выгодно продать с минимальными финансовыми потерями.