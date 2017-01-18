Что нужно знать при выборе фаркопа



Тягово-прицепное устройство для присоединения к автомобилю прицепа называется фаркоп. Конструктивно детали отличаются исполнением, так как места крепления для элементов у различных марок автомашин располагаются в разных точках. Исключение составляет прицепной крюк, так как его исполнение и конструкция остаются практически неизменными.

Его конструкция состоит из крюка, на конце которого расположен шар, имеющий стандартный диаметр – 50 мм. Благодаря такому размеру шара, любые прицепы со стандартным отверстием будут легко присоединяться к крюку, независимо от его формы, конфигурации, крепления и других технологических решений.

Фаркопы делятся на два вида: заводские и самодельные. Первые можно купить в автомагазине, вторые изготовить самостоятельно. Однако такая деталь, выполненная вручную, не всегда отвечает требованиям, предъявляемым к данным элементам. К тому же, она, в отличие от заводского изделия, не проходит испытаний на прочность и может быть небезопасной.

Поэтому специалисты рекомендуют пользоваться заводскими фаркопами, модели которых можно смотреть тут и подобрать изделие, соответствующее к определенному типу автомобиля, с учетом массы прицепа. В них предусмотрены необходимые элементы, чтобы быстро и удобно устанавливать на определенную марку авто.

Такие фаркопы прежде чем поступить в продажу, подвергаются различного рода тестированию и испытаниям. Самыми надежными считаются изделия известных производителей. При покупке фаркопа следует обращать внимание на нагрузочный показатель, который указывает на максимальный вес, выдерживаемый фаркопом, транспортируемого прицепа с грузом.

При производстве данных деталей учитывается класс автомобиля, его масса, так как недопустимо, чтобы прицеп превышал по массе вес самого транспортного средства. Делятся фаркопы на три класса: малые – для прицепов не более 1,5 т, средние – до 2,5 т прицепа, большие – до 3,5 т, устанавливаются на модели полноценных рамных внедорожников и микроавтобусов.

Выполняются фаркопы сборными на болтах или сварными, а крепление платформы только болтовое.