19 Январь, 2017


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с 4 по 7 апреля в Москве пройдет MosBuild/WorldBuild Moscow 2017

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Новости компаний
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В выставке примут участие более 1200 представителей строительных компаний из 40 стран мира.

Mosbuild 2017Крупнейшая в стране международная выставка строительных и отделочных материалов пройдет весной в традиционные сроки – с 4 по 7 апреля. Экспозиция разместится в сердце делового центра столицы – ЦВК “Экспоцентр”.

Пришедшие на выставку смогут:

  • найти подходящие строительные и отделочные материалы
  • познакомиться с новинками отечественных и иностранных предприятий
  • понять, как увеличить ассортимент для строительства и ремонта
  • узнать о развитии рынка в ходе мероприятий деловой программы – форумах «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY» и «Инновации в жилом строительстве: точки роста в кризис»
  • побывать на презентации принципиально новых видов строительных и отделочных материалов

MosBuild/WorldBuild Moscow 2017 – это более:

  • 1200 представителей строительных компаний из 40 стран мира
  • 350 новых участников, впервые показывающих свою продукцию
  • 600 российских производителей

Для посещения MosBuild/WorldBuild Moscow можно получить бесплатный электронный билет здесь, используя промокод: mbw17iSTUU.

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