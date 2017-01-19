с 4 по 7 апреля в Москве пройдет MosBuild/WorldBuild Moscow 2017

В выставке примут участие более 1200 представителей строительных компаний из 40 стран мира.

Крупнейшая в стране международная выставка строительных и отделочных материалов пройдет весной в традиционные сроки – с 4 по 7 апреля. Экспозиция разместится в сердце делового центра столицы – ЦВК “Экспоцентр”.

Пришедшие на выставку смогут:

найти подходящие строительные и отделочные материалы

познакомиться с новинками отечественных и иностранных предприятий

понять, как увеличить ассортимент для строительства и ремонта

узнать о развитии рынка в ходе мероприятий деловой программы – форумах «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY» и «Инновации в жилом строительстве: точки роста в кризис»

побывать на презентации принципиально новых видов строительных и отделочных материалов

MosBuild/WorldBuild Moscow 2017 – это более:

1200 представителей строительных компаний из 40 стран мира

350 новых участников, впервые показывающих свою продукцию

600 российских производителей

Для посещения MosBuild/WorldBuild Moscow можно получить бесплатный электронный билет здесь, используя промокод: mbw17iSTUU.