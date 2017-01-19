SOLIDSRussia 2017 – все, что Вы хотели знать о технологиях сыпучих материалов

Технологиям и транспортировке сыпучих материалов посвящена SOLIDS Russia –3-я выставка и конференция, которая пройдет 6 и 7 июня 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр».

Сыпучие материалы постоянно используются в промышленности, в различных технологиях и в повседневной жизни. К ним относятся и лекарственные порошки, продукты питания, например, сахар, кофе или мука, а также химические вещества и полезные ископаемые, такие как уголь, руда и даже алмазы.

Насколько огромно число различных видов сыпучих материалов, настолько разнообразны их свойства и технологические процессы, связанные с их добычей, обработкой, переработкой и транспортировкой. Например, песок при определенных условиях может вести себя как твердое тело, и как жидкость, и как газ.Поэтому, особенно в промышленном производстве, требуются специальные решения, которые учитывают свойства сыпучих материалов и охватывают весь технологический процесс производства.

В рамках выставочной экспозиции ведущие отечественные и иностранные производители оборудования представят новинки для внутризаводской транспортировки, дозирования, классификации, просева, грохочения, смешивания и измельчения сыпучих материалов.Профессиональные посетители также найдут технические решения для упаковки, хранения, перевозки, а также пожаро- и взрывозащиты.

Дополнит экспозицию научно-практическая конференция, организованная совместно с ведущими ассоциациями, научно-исследовательскими институтами, профильными СМИ и специалистами предприятий-производителей. Слушателей ждут актуальные обзоры рынков и отрасли, последние научные разработки, а также конкретные практические примеры, проекты и технологии. Среди тем, которые планируется обсудить в течение двух дней конференции – перспективы российского машиностроения и оборудования иностранного производства в свете программы импортозамещения, применение инновационных технологических решений на практике, автоматизация и моделирование процессов, а также вопросы пожаро- и взрывозащиты при работах с сыпучими и пылящими материалами.

Приглашаем Вас принять участие вSOLIDSRussia 6 и 7 июня 2017 в ЦВК «Экспоцентр»!

Более подробную информацию о SOLIDS Russia можно найти на сайте мероприятия solids-russia.ru