Промсвязьбанк стал лучшим банком в России в сфере торгового финансирования

Всемирно известный финансовый журнал Euromoney со штаб-квартирой в Лондоне опубликовал результаты исследования рынка торгового финансирования.

Результаты исследования Trade Finance Survey 2017 основаны на опросе более 4000 компаний из разных стран мира. Участники исследования выбрали лучших провайдеров услуг торгового финансирования, что позволило составить рейтинги по странам и продуктам.

«В 2016 году Промсвязьбанк реализовал сделки с контрагентами из более чем 50 стран, на общую сумму более 2,3 млрд США, — комментирует заместитель руководителя корпоративного блока Промсвязьбанка Александр Мещеряков. — Мы поддерживаем российские компании при выходах на зарубежные рынки, даже самые экзотичные, можем с нуля выстроить систему расчетов для защиты интересов клиентов, помочь в процессе переговоров с заказчиками или продавцами, постоянно увеличиваем количество партнеров-зарубежных финансовых институтов на тех рынках, куда выходят наши клиенты. Нам очень приятно, что наши услуги получили столь высокую оценку со стороны бизнес-сообщества».

Euromoney — международный журнал о банковском секторе, финансах и рынках капитала. Аудитория издания включает топ-менеджмент крупных компаний, инвесторов, представителей финансового сектора из более чем 100 стран. Euromoney регулярно проводит исследования банковского рынка и составляет рейтинги, которые считаются наиболее авторитетными в отрасли.